Известные компании уходят из России

Согласно исследованиям Йельского университета, более 1000 компаний публично объявили, что они добровольно сворачивают деятельность в России. Кроме того, многие частично прекратили свою работу на рынке агрессора с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Среди известных компаний, покинувших Россию: Mercedes-Benz, McDonald's, Canva, Ford, Jägermeister, Jamie Oliver, Ikea, Heineken, Netflix, Nike, Nissan, Nokia, Starbucks и сотни других.

Из-за мобилизации страдает и рынок труда

В конце сентября в России зафиксировали рекордное истощение работников, быстро распространяющееся по стране, а безработица приближается к самому низкому уровню за всю историю.

Напоминаем, в сентябре Кремль объявил о "частичной" мобилизации 300 тысяч россиян.

К примеру, российская сельскохозяйственная компания "Агрокомплекс" сейчас вовсю пытается заполнить рабочие места трактористов и других работников. При этом отчасти виновата мобилизация.

В Новосибирске, самом густонаселенном городе Сибири, чиновники сообщают, что им едва хватает половины персонала, расчищающего улицы от снега. За неимением рук, более 200 осужденных будут трудоустроены в государственную компанию производства танков "Уралвагонзавод".

Почти половина компаний в России заявили, что нехватка кадров сделает невозможным для них увеличение объемов производства, даже если будет достаточный спрос.

Интересно, что расходы на мобилизацию России и влияние западных санкций могут привести к провалу в прогнозах правительства по бюджету и истощению резервов Москвы до самого низкого уровня за последние годы, пишет Reuters со ссылкой на расчет аналитиков.

Экспорт и импорт энергоносителей

Как рассказывает 24 каналу Олег Гетман, специалист Экономической экспертной платформы, еще в сентябре экспорт и импорт газа существенно упал.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы На сегодняшний день в общем газовый экспорт сократился на 40 – 50%. Важно, что в Европу он сократился на 90%. Это значительные цифры.

Соответственно, цена газа упала с почти 2 тысяч долларов за 1000 кубометров летом до 950 долларов. То есть, Европа максимально диверсифицировалась.

Что касается нефти, то ситуация, которая сложилась в начале декабря после вступления санкций в силу, привела к снижению цены. Причиной стало то, что Европейский союз согласовал ограничение цены в 60 долларов за баррель.

К примеру, на западных побережьях России цена достигла всего 45 – 47 долларов, а на востоке они оказались немного выше, ведь там есть покупатели и порты. Цена держалась неделю назад на уровне более 60 долларов за баррель. Средняя же цена по марке нефти Ural составляет 54 доллара за баррель,

– добавил собеседник.

В абсолютных числах экспорт нефти за эту неделю упал на 1,86 миллиона баррелей в день и составляет около 1,6 миллиона баррелей, установив абсолютный минимум за весь 2022 год.

Дефицит бюджета будет еще больше

По словам эксперта, если в начале года экспортные возможности российской нефти достигали 4 – 5 миллионов баррелей в сутки, то сейчас они достигают всего 1,5 – 2 миллиона баррелей в сутки. Объемы существенно снизились. Это отразилось на бюджете страны.

Обратите внимание! Дефицит бюджета России, заложенный на этот год, а именно 1,6 триллиона рублей, увеличится примерно до 2 триллионов рублей. Но самое интересное будет в следующем году.

Заложенный официальный дефицит достигает 2,9 триллиона рублей в 2023 году, но из-за снижения цен на нефть, если оно сохранится и дальше, дефицит может достичь 5 триллионов рублей. И это уже будет безумная цифра, после которой они будут вынуждены срезать все расходы,

– говорит Олег Гетман.

Отчасти Россия пытается компенсировать все через девальвацию рубля. Недавно мы наблюдали за тем, как российский рубль с 62 поднялся до 72 рублей за доллар. Благодаря этому страна-агрессор сможет покрыть дефицит где-то на половину или же на триллион рублей.

Но это палка о двух концах. Ведь дополнительная девальвация провоцирует дополнительную инфляцию и, соответственно, обеднение россиян.

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Торговля теперь только с Китаем

Согласно данным, как экспорт, так и импорт российских товаров в октябре сократились на 2,6% и 0,4% в годовом исчислении соответственно, сообщает Financial Time.

Кильский институт мировой экономики подсчитал, что в июне, июле и августе импорт товаров в Россию был на 24% ниже в годовом исчислении. Это соответствует ежемесячному дефициту импорта в размере 4,5 миллиарда долларов. Падение было вызвано сокращением торговли с ЕС.

В то время как торговля с Китаем увеличилась на 23%. Это сделало страну главным торговым партнером России. Но этого экспорта недостаточно для компенсации падения торговли с ЕС.