Вместо этого каждый день доходы российского бюджета уменьшаются, а расходы – растут. Резервный фонд иссякает, а люди начинают жить хуже и хуже.

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По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, при этом в глубинке "отрицательное улучшение" уровня жизни ощущается больше, чем в больших городах, ведь там люди получают меньшие зарплаты, а любое повышение цен мгновенно отражается на количестве продуктов в холодильнике.

Целые отрасли экономики – мертвые

После начала полномасштабного вторжения страна-бензоколонка начала стремительно идти ко дну в экономическом смысле. Как оказалось, Россия могла зарабатывать только за счет продажи нефти и газа, но отказы цивилизованных стран мира покупать у Москвы энергоносители лишили ее возможности набивать себе казну.

При этом расходы россиян на жизнь и на войну постоянно растут. Ведь захватчикам приходится восстанавливать поврежденную технику, закупать кучу снаряжения и снарядов за границей, а также выплачивать зарплаты своему личному составу.

Кроме того, десятки миллиардов рублей Россия тратит ежемесячно на компенсации родственникам погибших оккупантов. И это с учетом того, что государство пытается избегать перечисления так называемых "гробовых", объявляя ликвидированных солдат пропавшими без вести.

И это с учетом того, что государство пытается избегать перечисления так называемых "гробовых", объявляя ликвидированных солдат пропавшими без вести. Проведение волн мобилизации, формирование новых группировок и попытки другим способом поддерживать активность боевых действий в Украине еще больше обескровливают российскую экономику. Отсутствие рынка как такового привело к вымиранию в России целых отраслей. Всего за несколько месяцев добыча газа и нефти в стране-агрессоре сократилась на 30 – 40%.

Это привело к массовым увольнениям, отправке тысяч людей в неоплачиваемые отпуска и кое-где даже спровоцировало акции протеста в Сибири. Сотрудники многих газодобывающих станций и нефтеперерабатывающих заводов бунтуют против невыплат им зарплат и не понимают, как Россия может не зарабатывать на продаже энергоносителей.

Параллельно с этим в России полностью умирает отрасль авиации и машиностроения. Ведь заводы не имеют доступа к запчастям, а производить высокотехнологичные детали Москва не может из-за отсутствия специалистов и соответствующего оборудования. Всего лишь за 9 месяцев войны в стране-агрессоре изготовили в десятки раз меньше автомобилей, чем в 2021 году.

Более того, поскольку физическое отсутствие технологий в России совпадает с падением платежеспособности населения, любые экономические прогнозы на короткие сроки крайне плохи для "Ванек". Ведь вкладываться в покупку "Лады" без автоматической коробки передач, ABS и подушек безопасности некому. Ничего удивительного, ведь приоритеты среднестатистического жителя России пока не предполагают приобретение предметов роскоши.

Наголову уничтоженным оказался рынок недвижимости. Особенно – в приграничных с Украиной территориях. Судя по всему, жители страны-агрессора вообще не верят в возможность победы своих войск, а также в то, что ВС России способны поддерживать безопасность внутри своей же страны.

Так, всего лишь за октябрь в Белгородской области количество проданной недвижимости упало на 44%.

В Брянской – на 28.

Лидером этого антирекорда стал Воронежский регион, где рынок жилья за месяц рухнул на 53%.

Впрочем, по-настоящему ужасной и иллюстративной для России является ситуация во временно оккупированном Крыму. В октябре в Севастополе было продано менее 10 квартир, а в Симферополе – 37. Столь критическое падение спроса показывает, что экономика страны-агрессора медленно умирает.

В России уже печатают продуктовые талоны

Самое интересное в этой ситуации то, что никаких шансов на улучшение жизни у россиян в ближайшие годы нет. Ожидать какого-либо чуда московиты не могут, ведь ни одна страна в современном мире не может демонстрировать развитие и при этом быть отрезанной от цивилизации. Тем более если речь идет о государстве с крайне устаревшими технологиями.

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Так что в ближайшие месяцы россиянам придется столкнуться с реальностью. На них уже в январе-феврале должна рухнуть целая волна сокращений. Сотни тысяч людей будут терять работу и не будут знать, как прокормить семьи. Не зря многие типографии из разных российских регионов уже получили государственный заказ на печать продуктовых талонов. Это означает только одно: Кремль по-настоящему готовится морить свое население голодом, но не собирается останавливать войну. Вместо того чтобы признать все свои ошибки и отойти, спасши сотни тысяч жизней россиянам, Путин хочет загнать всю страну в нищету. А "Ванькам", которые уже сами не верят в возможность своей победы, остается только страдать. Потому что даже те, кто сейчас считается более или менее состоятельным, скоро будет есть не сколько захочет, а сколько будет выдавать государство.