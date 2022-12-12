Натомість кожного дня доходи російського бюджету зменшуються, а видатки – зростають. Резервний фонд вичерпується, а люди починають жити гірше й гірше.

Дивіться також Війна до останнього росіянина: чому Путіну доведеться оголосити загальну мобілізацію

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, при цьому у глибинці "від’ємне покращення" рівня життя відчувається більше, ніж у великих містах, адже там люди отримують менші зарплати, а будь-яке підвищення цін миттєво відбивається на кількості продуктів у холодильнику.

Цілі галузі економіки – мертві

Після початку повномасштабного вторгнення країна-бензоколонка почала стрімко йти на дно в економічному сенсі. Як виявилося, Росія могла заробляти лише за рахунок продажу нафти та газу, але відмова цивілізованих країн світу купувати у Москви енергоносії позбавила її можливості набивати собі казну.

При цьому витрати росіян на життя та війну постійно зростають. Адже загарбникам доводиться відновлювати пошкоджену техніку, закуповувати купу спорядження та снарядів за кордоном, а також виплачувати зарплати своєму особовому складу.

Крім того, десятки мільярдів рублів Росія витрачає щомісяця на компенсації родичам загиблих окупантів. І це з урахуванням того, що держава намагається уникати перерахування так званих "гробових", оголошуючи ліквідованих солдатів пропавшими безвісті.

І це з урахуванням того, що держава намагається уникати перерахування так званих "гробових", оголошуючи ліквідованих солдатів пропавшими безвісті. Проведення хвиль мобілізації, формування нових угруповань та намагання в інший спосіб підтримувати активність бойових дій в Україні ще більше знекровлюють російську економіку. Відсутність ринку як такого призвела до вимирання у Росії цілих галузей. Всього лише за кілька місяців видобуток газу та нафти у країні-агресорці скоротився на 30 – 40%.

Це спричинило масові звільнення, відправку тисяч людей у неоплачувані відпустки та подекуди навіть спровокувало акції протесту у Сибіру. Працівники багатьох газовидобуваних станцій та нафтопереробних заводів бунтують проти невиплат їм зарплат та не розуміють, як Росія може не заробляти на продажу енергоносіїв.

Паралельно із цим у Росії повністю вмирає галузь авіації та машинобудування. Адже заводи не мають доступу до запчастин, а виготовляти високотехнологічні деталі Москва не може через відсутність фахівців та відповідного обладнання. Всього лише за 9 місяців війни у країні-агресорці виготовили у десятки разів менше автівок, аніж у 2021 році.

Ба більше, оскільки фізична відсутність технологій у Росії співпадає з падінням платоспроможності населення, будь-які економічні прогнози на короткі терміни є вкрай поганими для "Ваньок". Адже вкладатися у купівлю "Лади" без автоматичної коробки передач, ABS та подушок безпеки нема кому. Нічого дивного, бо пріоритети середньостатистичного жителя Росії наразі не припускають придбання предметів розкоші.

Вщент знищеним виявився ринок нерухомості. Особливо – у прикордонних з Україною територіях. Судячи з усього, жителі країни-агресорки взагалі не вірять у можливість перемоги власних військ, а також у те, що ЗС Росії здатні підтримувати безпеку всередині своєї ж країни.

Так, всього лише за жовтень у Бєлгородській області кількість проданої нерухомості впала на 44%.

У Брянській – на 28.

Лідером цього антирекорду став Воронезький регіон, де ринок житла за місяць обвалився на 53%.

Втім, по-справжньому жахливою та ілюстративною для Росії є ситуація в тимчасово окупованому Криму. У жовтні у Севастополі було продано менше 10 квартир, а у Сімферополі – 37. Настільки критичне падіння попиту показує, що економіка країни-агресорки повільно вмирає.

У Росії вже друкують продуктові талони

Найцікавіше у цій ситуації те, що ніяких шансів на покращення життя у росіян найближчими роками немає. Очікувати на бодай якесь диво московити не можуть, адже жодна країна у сучасному світі не може демонструвати розвиток та при цьому бути відрізаною від цивілізації. Тим паче, якщо йдеться про державу із вкрай застарілими технологіями.

До теми Перспективи російської економіки перетворились з тьмяних на жахливі, – Forbes

То ж найближчими місяцями росіянам доведеться зіштовхнутися з реальністю. На них вже у січні-лютому має звалитися ціла хвиля скорочень. Сотні тисяч людей втрачатимуть роботу та не знатимуть, як прогодувати родини. Не дарма багато типографій із різних російських регіонів вже отримали державне замовлення на друк продуктових талонів. Це означає лише одне: Кремль по-справжньому готується морити своє населення голодом, але не збирається зупиняти війну. Замість того, щоб визнати всі свої помилки та відійти, врятувавши сотні тисяч життів росіянам, Путін хоче загнати всю країну у злидні. А "Ванькам", які вже самі не вірять у можливість власної перемоги, залишається лише страждати. Бо навіть ті, хто зараз вважається більш-менш заможним, незабаром буде їсти не скільки захоче, а скільки видаватиме держава.