Россия не окупает свои расходы: бюджетный дефицит бьет рекорды в середине года

Федеральный бюджет России в июле вновь стал дефицитным после кратковременного профицита в июне, а разрыв между доходами и расходами продолжает увеличиваться. За семь месяцев 2026 года дефицит уже на 70% превысил сумму, которую Москва планировала получить за весь год.

Дефицит бюджета России уже превысил годовой план

По данным российского Минфина, в июле доходы федерального бюджета России составили 3,49 триллиона рублей, тогда как расходы достигли 4,21 триллиона, сообщает российское издание "Коммерсантъ". Таким образом, всего за один месяц бюджет получил дефицит в 720 миллиардов рублей.

По итогам января – июля доходы российского бюджета составили 22,1 триллиона рублей, а расходы – 28,6 триллиона. Разница составляет 6,5 триллиона рублей, или 2,8% ВВП.

Этот показатель уже в 1,7 раза превышает первоначальный годовой план. Москва рассчитывала завершить 2026 год с дефицитом около 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Единственным месяцем этого года, когда российский бюджет удалось свести с профицитом, стал июнь. Тогда доходы составили 3,84 триллиона рублей, а расходы – 3,56 триллиона, что обеспечило положительный баланс в 280 миллиардов рублей.

В июле ситуация изменилась: доходы сократились, тогда как расходы выросли. За семь месяцев расходы российского государства увеличились на 14,5% в годовом исчислении. Еще по итогам первого полугодия темпы роста расходов были выше – 16,1%.

Как пишет Bloomberg, общие расходы России за январь–июль достигли около 346 миллиардов долларов. При этом на государственные закупки Москва уже потратила 101 миллиард долларов – это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более 80% от запланированного на весь год.

Москва вынуждена пересматривать бюджет

Высокие расходы в значительной степени связаны с финансированием войны против Украины и авансовыми платежами по государственным контрактам. По данным Bloomberg, в июле расходы выросли на 6% в годовом исчислении после увеличения на 13% в июне.

В то же время Кремль получил дополнительную поддержку со стороны нефтяного сектора. В июле доходы бюджета выросли на 28%, а нефтегазовая отрасль принесла около 11 миллиардов долларов. Налоговые поступления от нефтяной отрасли достигли максимального уровня за 15 месяцев из-за подорожания сырья после начала войны между США и Ираном.

Однако даже более высокие нефтяные доходы не смогли перекрыть масштаб государственных расходов.

Точную структуру расходов российский Минфин не раскрывает еще с мая 2022 года, ссылаясь на необходимость снизить риски новых санкций. Ведомство объясняет высокие расходы активным заключением государственных контрактов и их авансовым финансированием.

В этом году такая практика, по данным российских СМИ, может охватить почти весь год, тогда как ранее масштабные авансовые выплаты преимущественно приходились на первые два-три месяца.

Показательно, что российские власти уже начали пересматривать параметры бюджета. Ожидаемые годовые расходы недавно увеличили с 44,1 триллиона до 45,1 триллиона рублей, тогда как плановые доходы остались на уровне 40,3 триллиона.

Если эти параметры будут окончательно утверждены, годовой дефицит может вырасти примерно до 4,8 триллиона рублей вместо запланированных 3,8 триллиона. Министр финансов России Антон Силуанов уже признавал, что дефицит в 2026 году будет выше первоначального прогноза.

Таким образом, даже подорожание нефти и увеличение налоговых поступлений не решают проблему российских государственных финансов. Военные расходы и масштабное авансирование контрактов продолжают оказывать давление на бюджет, поэтому Москва уже вынуждена готовиться к значительно большему дефициту, чем предполагалось в начале года.