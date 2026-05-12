Придется "резать" бюджет: как Россия планирует решать свои экономические проблемы

Правительство России ставит цель сбалансировать бюджет в условиях падения доходов. Властям страны придется выбирать "приоритеты" среди статей расходов.

Что планирует делать Россия со своим бюджетом в этом году?

Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, о чем пишет медиа The Moscow Times.

По его словам, цены на нефть оказались низкими, курс рубля – крепким, а потребность в расходах выросла. В частности нужны деньги на "обеспечение обороны и безопасности".

Здесь главная задача – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях,

– сказал Новак.

Как пишет СМИ, по подсчетам Института Гайдара, доля расходов на силовые структуры в бюджете достигла 40% против 24%. Такой цифра была до полномасштабной войны.

Зато доля социальных расходов снизилась с 38% до 25%. И это стало минимумом за последние 15 лет.

Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власть готовится к бюджетной консолидации. Об этом пишут аналитики российского Райффайзенбанка.

Не исключено, что более консервативный прогноз может стать фактором для бюджетной консолидации,

– говорится в заметке.

За январь – апрель дефицит 2026 года федерального бюджета уже достиг 5,8 триллиона рублей. Более того, он в 1,5 раза превысил план на весь год.

Дефицит бюджета текущего года даже в условиях роста цен на нефть может оказаться "существенно выше плана", если "фискальная политика не станет более консервативной". Об этом пишет Райффайзенбанк.

Напомним! Совокупный дефицит бюджетов российских регионов тоже не заставляет радоваться. Он увеличится на 27% – до 1,9 триллиона рублей (25,4 миллиарда долларов) в 2026 году. Об этом сообщил Антон Силуанов, министр финансов России, которого цитировали в Reuters.

Что еще известно об экономике России?

В 2026 году россияне надеются сохранить положительную динамику ВВП на уровне +0,4%. Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП России на 1,3%. В частности в Кремле хотят избежать экономического спада.

Эксперт Александр Савченко заявил, что точно назвать сумму, которую получила Россия в результате смягчения санкций, невозможно. Он пояснил, что очень трудно рассчитать, поскольку информация отсутствует. Примерно на 5% экспорт сырой нефти уменьшился, но цены выросли более чем в два раза.

Если война в Иране будет продолжаться дальше, а высокие цены на нефть будут сохраняться, то до конца года Россия сможет получить где-то 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет. Такую цифру озвучил Савченко.