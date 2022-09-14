Курс сбалансирован, а к расходам нет замечаний – эксперт о проекте бюджета-2023

В Украине Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год. Его особенностью остается то, что он готовился в условиях полномасштабной войны. Реалистичный ли курс, от чего будет зависеть выполнение бюджета, а также оценка распределения расходов – обо всем этом читайте дальше.

Правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривны. Экономист Олег Гетман, в комментарии 24 канала , рассказывает, что такие действия государства взвешены.

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Сбалансированный заложенный курс

Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, говорит, что курс на уровне 42 гривен даже несколько завышен.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Заложенный курс на 2023 год – выглядит как разумный коридор для курса, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен. Я бы сказал, что доллар на уровне 42 гривен даже выглядит несколько завышенным, ведь сейчас у нас есть условно 36 гривны за доллар, в обменниках 40—41 гривен. Думаю, что где-то в конце года доллар поднимется с 36 до 40 гривен, чтобы поглотить образовавшуюся разницу. А в течение следующего года он может подняться еще на несколько гривен, но вряд ли больше, чем на 43-44 гривны. Потому 42 гривны выглядит как сбалансированный среднегодовой курс.

Исполнение бюджета 2023

По словам эксперта, весь дефицит бюджета, а это 1,29 триллиона гривен в год, который заложен – это будет покрываться внешней поддержкой, на которую нас следует рассчитывать. Потому что большие страны мира уже закладывают средства по этому поводу в собственные бюджеты в следующем году. На самом деле, для них это принципиальная история для того, чтобы экономика украинская продержалась.

Украинское правительство рассчитывает взять эти средства либо грантами, либо сверхдешевыми кредитами и другой макрофинансовой поддержкой. Все это рассчитывается на внешнюю поддержку, и немного на внутренних кредиторов путем механизмов военных облигаций,

– замечает Олег Гетман.

Кроме того, собеседник добавляет, что не вызывает критики макроэкономические показатели и распределение расходов в бюджете на следующий год. Все расходы выглядят достаточно разумно, учитывая состояние Украины.

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Показатели бюджета на следующий год

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

Главным приоритетом является оборона и безопасность Украины. На это планируется направить 1 триллион 136 миллиардов гривен. Второй приоритет – социальные программы. На них направят 35% всех расходов, то есть более 800 миллиардов гривен.

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