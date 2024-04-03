257 миллиардов гривен разницы: Украине не хватило денег на расходы из бюджета

Украине не хватило денег, чтобы выполнить расходы из государственного бюджета в I квартале 2024 года. Разница между ресурсами и расходами составила 257,4 миллиарда гривен.

Разница между расходами и бюджетом

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала о разнице между ресурсами и расходами в течение первых трех месяцев 2024 года, передает 24 Канал.

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Роксолана Пидласа Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 миллиарда гривен. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи – грантами и кредитами.

Также она пояснила, что в І квартале "собственный ресурс" страны составил 550,1 миллиарда гривен. В него зачисляются:

доходы государственного бюджета (за исключением грантов правительств иностранных государств);

поступления от приватизации, возврат кредитов государственному бюджету;

средства от размещения ОВГЗ.

В то же время расходы были равны 807,5 миллиарда гривен. Они состояли из: