"Напряженно, но не без позитива": как выросли доходы бюджета в начале года

За два месяца 2026 года общий фонд государственного бюджета Украины пополнился на 302,5 миллиарда гривен от налогов, сборов и обязательных платежей. Правда, недополучил 5,9 миллиарда гривен, или 1,9% от запланированных показателей.

Как наполняется госбюджет Украины?

Об этом во вторник, 3 марта, сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Смотрите также Государство дает более 740 миллионов: кто из украинских детей может поехать на бесплатный отдых

Наполнение бюджета является напряженным, но не без позитива,

– отметила она в соцсетях.

В частности, в феврале общий фонд госбюджета получил больше доходов без грантов по сравнению с январем – в размере 161,9 миллиарда гривен.

За январь – февраль доходы бюджета без грантов выросли почти на 16%, превысив показатели такого же периода в 2025 году.

Основные источники поступлений в главную смету страны в 2026 году не изменились. За два месяца бюджет наполнили:

87,7 миллиарда гривен – за счет импортного НДС;

61,4 миллиарда гривен – военный сбор и налог с доходов физических лиц (НДФЛ);

58,8 миллиарда гривен – НДС с товаров, произведенных в Украине (за вычетом возмещенных сумм);

27,8 миллиарда гривен – доходы от импортного акциза;

17,3 миллиарда гривен – сумма от внутреннего акциза;

17,2 миллиарда гривен – налог на прибыль;

10,1 миллиарда гривен – от рентной платы;

и 8,9 миллиардов гривен принесла ввозная пошлина.

В то же время часть поступлений из-за трудностей войны получить так и не удалось. По словам Пидласой не выполнили план доходов:

на 8,2 миллиарда гривен – НДС с произведенных в Украине товаров;

6,3 миллиарда гривен – с импортного НДС;

и 489,6 миллиона гривен – от ввозной пошлины.

Безусловно, надо учитывать, что бизнес продолжал работать в чрезвычайно сложной ситуации из-за обстрелов, отсутствие электричества и тепла. Своей устойчивостью украинский бизнес обеспечивал проведение оборонных расходов,

– отметила Пидласа.

Важно! В начале декабря прошлого года Верховная Рада окончательно приняла госбюджет на 2026 год, сообщил нардеп Ярослав Железняк. В проекте правительства доходы определили на уровне 2,9 триллиона гривен, а расходы – 4,78 триллиона гривен.

Куда Украина направила поступления?

За 2 месяца 2026 года Украина также получила 164,3 миллиарда гривен международной помощи. Эти средства направили на финансирование расходов.

По словам Пидласой, преимущественно это были средства от программы ERA Loans, утвержденной странами "Большой семерки" в поддержку Украины.

Больше всего в начале года Украина направила средств госбюджета, конечно, на оборону – 327,4 миллиарда гривен или 59,9% 9% всех расходов из общего фонда.

Но получили финансирование и другие направления:

погашение внутреннего и внешнего долга – 108,1 миллиарда гривен;

обслуживание долга – 49,4 миллиарда гривен;

социальная защита населения и поддержка ветеранов – 68,5 миллиардов гривен;

дотации и субвенции местным бюджетам – 36,2 миллиарда гривен;

программа медицинских гарантий – 25,9 миллиардов гривен;

и заработные платы учителей – 24,5 миллиарда гривен.

Напомним, что оклады учителей в 2026 году повысили на 30%.

Заметьте! От облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в общий фонд государственного бюджета за февраль – март направили 125,8 миллиарда гривен

Какой транш предоставил МВФ Украине?