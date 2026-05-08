Изменения в бюджете на 2026 год: куда направят больше средств

В пятницу, 8 мая, стало известно, что правительство подготовило изменения в Государственный бюджет 2026 года. Цель этого решения – это усиление сектора безопасности и обороны.

Что известно об изменениях в бюджете?

Изменения возможны благодаря согласованию займа Евросоюза объемом 90 миллиардов евро, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также Бюджет России летит в минус: дефицит снова вырос и побил все прогнозы

В этом году Украина ожидает получить 45 миллиардов евро поддержки. Из этой суммы 31,8 миллиарда евро направят на оборону и безопасность государства, еще 13,2 миллиарда евро – на покрытие дефицита бюджета.

Заметьте! Первый транш ожидается уже в июне.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 триллиона гривен – прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины. Дополнительные 1,56 триллиона гривен для сектора безопасности и обороны.

В частности 174,3 миллиарда гривен направят на денежное обеспечение военнослужащих. Еще 1,37 триллиона гривен – на развитие вооружения и военной техники. А 14,6 миллиарда гривен – на резерв для сектора безопасности и обороны.

Отдельно предусматриваем дополнительные ресурсы для развития украинского ОПК, модернизации техники и наращивания производства собственного оружия,

– добавила Свириденко.

Согласно словам Юлии Свириденко, 40 миллиардов гривен предусмотрены на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и общин. То есть это ресурсы на подготовку к отопительному сезону, защиты энергетики и обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры.

Еще 40 миллиардов гривен направят дополнительно в резервный фонд – для оперативного реагирования на вызовы военного времени.

Как отметила нардеп Росколана Пидласа, расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 триллиона гривен.

В частности она расписала подробно, куда именно направят деньги:

1,397 триллиона гривен на повышение обороноспособности и безопасности государства;

152,26 миллиарда гривен для обеспечения ВСУ;

14,58 миллиарда гривен – на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны;

3,15 миллиарда гривен на развитие ОПК;

2,13 миллиарда гривен для Госспецтранспорта;

9,91 миллиарда гривен для Нацгвардии;

6,79 миллиарда гривен для Государственной пограничной службы;

4,8 миллиарда гривен для Госспецсвязи;

2,47 миллиарда гривен для СБУ;

1,83 миллиарда гривен для ГУР МО;

7,8 миллиона гривен для СВР.

Кроме этого, предлагается, чтобы в 2026 году поступления вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное обеспечение военнослужащих ВСУ,

– отметила Пидласа.

Также отмечается, что правительство предлагает направлять военный сбор на денежное обеспечение военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года.

Обратите внимание! Ранее народный депутат сообщала, что военный сбор могут направить на зарплаты военнослужащих. Однако это планировали сделать только в 2027 году.

Деньги должны были таким образом направлять до конца третьего послевоенного года. Речь идет о более 200 миллиардах гривен в год.

Пидласа также напомнила, что возвращать кредит от ЕС придется только в случае получения российских репараций.

Что стоит знать о кредите от Евросоюза?

Напомним, что кредит от Евросоюза разблокировали еще в апреле. Речь идет о помощи в размере 90 миллиардов евро.

Как отмечал Владимир Зеленский, деньги планируют направить на защиту Украины, в частности на дроны. Также первый транш будет потрачен на энергетику.

Примерно 30 миллиардов евро потратят на дроны, а еще на боеприпасы, ракеты, системы противовоздушной обороны. Об этом писали СМИ со ссылкой на свои источники.