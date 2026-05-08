Изменения в бюджете на 2026 год: куда направят больше средств
- Правительство подготовило изменения в Государственный бюджет Украины 2026 года, направлены на усиление сектора безопасности и обороны, благодаря займу Евросоюза объемом 90 миллиардов евро.
- Дополнительные расходы бюджета на 1,64 триллиона гривен включают 1,397 триллиона на оборону, 152,26 миллиарда для ВСУ, и другие суммы на различные оборонные программы.
В пятницу, 8 мая, стало известно, что правительство подготовило изменения в Государственный бюджет 2026 года. Цель этого решения – это усиление сектора безопасности и обороны.
Что известно об изменениях в бюджете?
Изменения возможны благодаря согласованию займа Евросоюза объемом 90 миллиардов евро, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В этом году Украина ожидает получить 45 миллиардов евро поддержки. Из этой суммы 31,8 миллиарда евро направят на оборону и безопасность государства, еще 13,2 миллиарда евро – на покрытие дефицита бюджета.
Заметьте! Первый транш ожидается уже в июне.
В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 триллиона гривен – прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины. Дополнительные 1,56 триллиона гривен для сектора безопасности и обороны.
- В частности 174,3 миллиарда гривен направят на денежное обеспечение военнослужащих.
- Еще 1,37 триллиона гривен – на развитие вооружения и военной техники.
- А 14,6 миллиарда гривен – на резерв для сектора безопасности и обороны.
Отдельно предусматриваем дополнительные ресурсы для развития украинского ОПК, модернизации техники и наращивания производства собственного оружия,
– добавила Свириденко.
Согласно словам Юлии Свириденко, 40 миллиардов гривен предусмотрены на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и общин. То есть это ресурсы на подготовку к отопительному сезону, защиты энергетики и обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры.
Еще 40 миллиардов гривен направят дополнительно в резервный фонд – для оперативного реагирования на вызовы военного времени.
Как отметила нардеп Росколана Пидласа, расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 триллиона гривен.
В частности она расписала подробно, куда именно направят деньги:
- 1,397 триллиона гривен на повышение обороноспособности и безопасности государства;
- 152,26 миллиарда гривен для обеспечения ВСУ;
- 14,58 миллиарда гривен – на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны;
- 3,15 миллиарда гривен на развитие ОПК;
- 2,13 миллиарда гривен для Госспецтранспорта;
- 9,91 миллиарда гривен для Нацгвардии;
- 6,79 миллиарда гривен для Государственной пограничной службы;
- 4,8 миллиарда гривен для Госспецсвязи;
- 2,47 миллиарда гривен для СБУ;
- 1,83 миллиарда гривен для ГУР МО;
- 7,8 миллиона гривен для СВР.
Кроме этого, предлагается, чтобы в 2026 году поступления вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное обеспечение военнослужащих ВСУ,
– отметила Пидласа.
Также отмечается, что правительство предлагает направлять военный сбор на денежное обеспечение военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года.
Обратите внимание! Ранее народный депутат сообщала, что военный сбор могут направить на зарплаты военнослужащих. Однако это планировали сделать только в 2027 году.
Деньги должны были таким образом направлять до конца третьего послевоенного года. Речь идет о более 200 миллиардах гривен в год.
Пидласа также напомнила, что возвращать кредит от ЕС придется только в случае получения российских репараций.
Что стоит знать о кредите от Евросоюза?
Напомним, что кредит от Евросоюза разблокировали еще в апреле. Речь идет о помощи в размере 90 миллиардов евро.
Как отмечал Владимир Зеленский, деньги планируют направить на защиту Украины, в частности на дроны. Также первый транш будет потрачен на энергетику.
Примерно 30 миллиардов евро потратят на дроны, а еще на боеприпасы, ракеты, системы противовоздушной обороны. Об этом писали СМИ со ссылкой на свои источники.