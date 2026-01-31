  • "Дыра" выросла в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом – тогда дефицит составлял 3,471 триллиона рублей.
  • В относительном измерении Россия потеряла 2,6% ВВП – это самый высокий показатель с 2020 года.

Особенно ощутимо обвалились нефтегазовые доходы под давлением западных санкций:

  • поступления сократились на 24% – до 8,393 триллиона рублей.

Важно! Россия почти исчерпала ресурсы для латания "дыр" в бюджете. Ранее она использовала для этого Фонд национального благосостояния, который в начале войны имел около 130 миллиардов долларов. Сейчас же он практически опустел.

Какова ситуация в экономике России?

  • Пытаясь закрыть бюджетные дыры, российские власти пошли на резкое усиление налогового давления. Правительство рассчитывало таким образом получить дополнительно около 3,6 триллиона рублей. В частности, был повышен налог на прибыль, изменена система налогообложения доходов физических лиц, а также увеличены пошлины и акцизы.

  • Впрочем, ожидаемого эффекта эти шаги не дали. Реальные поступления в бюджет выросли лишь на 575 миллиардов рублей, а с учетом инфляции доходы вообще начали сокращаться. Фискальное усиление не компенсировало потерь от падения экономической активности и санкционного давления.

  • Экономика России все ближе подходит к рецессии, и это признают даже эксперты, связанные с провластными структурами. При нынешней динамике спад с большой вероятностью может начаться еще до июля 2026 года.