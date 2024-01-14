Благотворительная пенсия: сколько получают от пожертвования пенсионеры

Несмотря на утвержденные надбавки, пенсионеры могут получить еще одну дополнительную выплату. Следовательно, меценаты предоставляют благотворительную пенсию гражданам. С 2023 г. в ПФУ можно внести персонализированные благотворительные пожертвования.

Сколько получают пенсионеры

Как рассказали в госструктуре, из уплаченного на отдельный счет Пенсионного фонда Украины благотворительного пожертвования – 70% суммы выплачивается пенсионеру, а 30% - это ресурс для выплаты остальных пенсий.

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При этом четкого фиксированного размера благотворительной пенсии – не существует. Все зависит от того, какую сумму передал благотворитель в ПФУ.

Благодаря этим поступлениям ПФУ получает дополнительные деньги, направляемые на финансирование системы пенсионного обеспечения. Поэтому деньги, полученные от благотворителей – это пожертвования.

К примеру, если благодетель пожертвует кому-то из своих родных 10 тысяч гривен, то пенсионер из этой суммы получит – 7 тысяч гривен.

Добровольная уплата взносов и благотворительное пожертвование: в чем разница

Добровольная уплата взносов в ПФУ от благотворительных пожертвований отличается таким образом :

за счет добровольной уплаты страховых взносов любой может повлиять на зачисление страхового стажа (себе или другому лицу) или размер своего (или другого лица) пенсионной выплаты, которую будут выплачивать в будущем;

любой может повлиять на зачисление страхового стажа (себе или другому лицу) или размер своего (или другого лица) пенсионной выплаты, которую будут выплачивать в будущем; уплата определенной благотворительной пожертвования в пользу конкретного пенсионера (или обезличенных) позволит увеличить пенсию, которую пенсионеры или пенсионеры получают уже сегодня.

Каков размер пенсии в 2024 году

Обезличенные благотворительные пожертвования в полном объеме и 30% персонализированных благотворительных взносов являются средствами Пенсионного фонда Украины и не подлежат возврату.

минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января пенсия составляет – 2361 гривну.

равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января пенсия составляет – 2361 гривну. м аксимальная пенсия составляет 10 таких прожиточных минимумов и составит 23 610 гривен.

составляет 10 таких прожиточных минимумов и составит 23 610 гривен. средняя пенсия с 5311 гривен достигнет до 6 тысяч гривен.

В 2024 году предусмотрена индексация пенсий, как и в 2023 году. Она состоится в 3 этапа: январь, март и июль.