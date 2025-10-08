Россия использует новую тактику атак на энергосистему Украины, сосредоточившись на поражениях объектов в областях. Под дроновые удары попадают распределительные сети, которые значительно сложнее защитить, но сможет ли это вызвать блэкаут по всей стране – рассказываем далее.

Как новая тактика обстрелов может навредить энергосистеме Украины?

Враг пытается наносить разрушения на энергосетях в областях, ведь имеет для этого достаточно средств для атак. Это может ухудшить ситуацию в регионах и отдельных населенных пунктах, рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Россияне, имея большое количество мелких дронов сейчас, начинают бить не по магистральным системам, а по распределительным, то есть на уровень ниже. Если в "Укрэнерго" количество объектов идет на сотни, то в регионах – на тысячи. Россияне усилили обстрелы, имея больше дронов. Поэтому вероятность того, что у нас могут быть плохие сценарии в отдельных населенных пунктах, не нулевые.

Эксперт говорит, что прогнозировать возможность блэкаута на уровне страны сложно, поскольку ситуация зависит от качества поставок электроэнергии: частоты и продолжительности отключений света. На это влияют способности противовоздушной обороны отражать атаки россиян и скорость восстановления повреждений энергетиками.

В чем заключается сложность защиты энергосистемы?

Учитывая количество и размеры объектов энергетики, требующих защиты, определяющим является финансовый вопрос. По словам эксперта, на обеспечение безопасности энергообъектов нужны значительные ресурсы.

Заметим! "Укрэнерго" установило бетонную защиту от дронов на некоторых своих объектах, особенно магистральных. Однако от попадания баллистической ракеты они не спасут.

Есть две составляющие, каждая из которых имеет свое собственное планирование и прогнозирование. По ПВО я не могу прогнозировать, это к военным. Но количество выпущенных россиянами дронов и процент, который мы можем сбить, показывает, что у нас будут проблемы, ведь 20% долетает. "Укрэнерго" свои объекты прикрыло, а областные сети и распределительные структуры – не всегда. В основном объекты “Укрэнерго” – это несколько гектаров, забитых проводниками, линиями, изоляторами, трансформаторами. И неизвестно, куда прилетит,

– говорит Святослав Павлюк.

Ситуацию осложняет и то, что россияне применяют кассетные боеприпасы для обстрелов энергосистемы Украины. Поэтому требуется привлечение саперов для проверки, прежде чем начинать восстановление поврежденного оборудования.

Почему украинцы не готовы к возможному блэкауту?

Эксперт Святослав Павлюк говорит, что последствия обстрелов на Сумщине показали неготовность местного населения и властей к кризисным сценариям в коммунальной сфере. Специалист приводит пример Шостки, которая осталась без света и газа в результате российской атаки.

Каждый уже почувствовал в своем домохозяйстве, где у него слабые места. Но как так происходит, что на четвертом году войны и отопительном сезоне, в который мы заходим, у людей нет аварийных средств для нагрева воды, кроме как у себя на кирпичах во дворе? То есть нет каких-то газовых баллонов, пунктов несокрушимости, чего-то лучшего, чем просто на кирпичах в котелке варить. Несмотря на все разговоры, есть масса населенных пунктов, близких к линии соприкосновения, которые фактически демонстрируют свою неготовность,

– говорит эксперт.

Святослав Павлюк предостерегает, что недостаток наработанных решений в кризисных ситуациях приведет к деградации общественной жизни в пострадавших от атак населенных пунктах.

Как россияне усиливают обстрелы энергосистемы Украины?

Ударам по энергетическим объектам 8 октября подверглась Черниговщина и Днепропетровщина. Под атакой оказался энергообъект в Нежине.

Украинцев призывают экономить электроэнергию в пиковые часы, а на Черниговщине действуют графики отключений света.

Россия также атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК, нанеся серьезные повреждения оборудованию. Двое энергетиков получили ранения.

Враг массированно атаковал энергосистему Украины 7 октября, вызвав обесточивание в пяти областях. На Черниговщине ввели график почасового отключения света. Ситуация на Сумщине также остается сложной.



