Росія використовує нову тактику атак на енергосистему України, зосередившись на ураженнях об’єктів в областях. Під дронові удари потрапляють розподільчі мережі, які значно складніше захистити, та чи зможе це спричинити блекаут по всій країні – розповідаємо далі.

Як нова тактика обстрілів може нашкодити енергосистемі України?

Ворог намагається завдавати руйнувань на енергомережах в областях, адже має для цього достатньо засобів для атак. Це може погіршити ситуацію в регіонах та окремих населених пунктах, розповів у коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Росіяни, маючи велику кількість дрібних дронів зараз, починають бити не по магістральних системах, а по розподільчих, тобто на рівні нижчому. Якщо в "Укренерго" кількість об’єктів йде на сотні, то в регіонах – на тисячі. Росіяни посилили обстріли, маючи більше дронів. Тому імовірність того, що в нас можуть бути погані сценарії в окремих населених пунктах, не є нульові.

Експерт говорить, що прогнозувати можливість блекауту на рівні країни складно, оскільки ситуація залежить від якості постачання електроенергії: частоти й тривалості відключень світла. На це впливають спроможності протиповітряної оборони відбивати атаки росіян та швидкість відновлення пошкоджень енергетиками.

У чому полягає складність захисту енергосистеми?

З огляду на кількість та розміри об’єктів енергетики, які потребують захисту, визначальним є фінансове питання. За словами експерта, на убезпечення енергооб’єктів потрібні значні ресурси.

Зауважимо! "Укренерго" встановило бетонний захист від дронів на деяких своїх об’єктах, особливо магістральних. Проте від влучання балістичної ракети вони не врятують.

Є два складники, кожен із яких має своє власне планування й прогнозування. По ППО я не можу прогнозувати, це до військових. Але кількість дронів, які росіяни випускають, і відсоток, який ми можемо збити, показує, що в нас будуть проблеми, адже 20% долітає. "Укренерго" свої об'єкти прикрило, а обласні мережі й розподільчі структури – не завжди. Здебільшого об'єкти “Укренерго” – це кілька гектарів, забитих провідниками, лініями, ізоляторами, трансформаторами. І невідомо, куди прилетить,

– говорить Святослав Павлюк.

Ситуацію ускладнює й те, що росіяни застосовують касетні боєприпаси для обстрілів енергосистеми України. Тому потрібне залучення саперів для перевірки, перш ніж розпочинати відновлення пошкодженого обладнання.

Чому українці не готові до можливого блекауту?

Експерт Святослав Павлюк каже, що наслідки обстрілів на Сумщині показали неготовність місцевого населення та влади до кризових сценаріїв у комунальній сфері. Фахівець наводить приклад Шостки, яка залишилася без світла та газу внаслідок російської атаки.

Кожен вже відчув у своєму домогосподарстві, де в нього слабкі місця. Але як так стається, що на четвертому році війни й опалювальному сезоні, у який ми заходимо, у людей немає аварійних засобів для нагрівання води, окрім як у себе на цеглинах на подвір'ї? Тобто немає якихось газових балонів, пунктів незламності, чогось кращого, ніж просто на цеглі в казанку варити. Попри всі розмови, є маса населених пунктів, близьких до лінії зіткнення, які фактично демонструють свою неготовність,

– говорить експерт.

Святослав Павлюк застерігає, що нестача напрацьованих рішень у кризових ситуаціях призведе до деградації суспільного життя в постраждалих від атак населених пунктах.

Як росіяни посилюють обстріли енергосистеми України?

Ударів по енергетичних об'єктах 8 жовтня зазнала Чернігівщина та Дніпропетровщина. Під атакою опинився енергооб’єкт у Ніжині.

Українців закликають економити електроенергію у пікові години, а на Чернігівщині діють графіки відключень світла.

Росія також атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, завдавши серйозних пошкоджень обладнанню. Двоє енергетиків дістали поранень.

Ворог масовано атакував енергосистему України 7 жовтня, спричинивши знеструмлення у п’яти областях. На Чернігівщині запровадили погодинні знеструмлення. Ситуація на Сумщині також залишається складною.



