Блокада границы ударит не только по Украине и Польше, но и по другим странам ЕС

В министерстве аграрной политики считают, что длительная блокада украинско-польской границы негативно отразится на многих странах ЕС. В то же время забастовки фермеров считают не столько экономическим вопросом, сколько интересами определенных групп.

Украина готова к компромиссу

Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил о неуклонной поддержке конструктивного диалога между Украиной и Польшей в сфере свободной торговли. Он также отметил гибкость Украины относительно ограничения экспорта некоторых зерновых культур по просьбе Польши, включая пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

Читайте также Поляки продолжают блокировать границу: решится ли Украина ввести ограничения на импорт из Польши

Кроме того, Украина ввела лицензирование на экспорт этих культур в Польшу, продолжив эту политику на 2024 год.

Тарас Высоцкий Первый заместитель министра аграрной политики Украины Поэтому то, что говорят, что украинское зерно заполонило польский рынок, не соответствует реальности. Ни одна тонна туда не экспортировалась в этот период. Мы видим по таможне, что с 1 января текущего года также ни одна тонна туда не экспортировалась.

Высоцкий опроверг утверждение о перенасыщении польского рынка украинским зерном, отметив, что с начала года не было осуществлено ни одного экспорта в этом направлении.

По его словам, протесты в Европе сосредоточены на облегчении требований ЕС к фермерам и увеличении дотаций, что является внутриевропейским делом, к которому Украина пока не имеет отношения. Он высказал мнение, что дискуссии могут выявить заинтересованные группы, которые пытаются использовать ситуацию в свою пользу.

Мы пока что не члены Европейского Союза. Поэтому, опять же, мы верим, что, проговорив на всех уровнях, общество должно понять, что, скорее всего, просто какая-то определенная заинтересованная группа, которая пользуется этим моментом,

- объясняет заместитель министра.

Высоцкий также отметил значительный объем торговли между Украиной и Польшей, с экспортом из Украины на сумму 1,7 миллиарда долларов и из Польши – 1,1 миллиарда долларов в 2023 году.

Ограничение торговли приводит к потерям для обеих стран, в частности, в виде потерянных рабочих мест и доходов бюджета, а также негативно влияет на других участников рынка из-за стабильного спроса на продукцию.

Торговые отношения Украины и Польши

Ранее 24 Канал рассказывал, что оборот товаров между двумя странами ежегодно достигает примерно 10 миллиардов долларов. Из этой суммы, Украина импортирует из Польши товары на сумму около 6 миллиардов долларов, тогда как экспорт в обратном направлении составляет 4 миллиарда долларов.

! Агропродукция доминирует среди товаров, экспортируемых из Украины в Польшу, тогда как основными импортными товарами из Польши являются горюче-смазочные материалы, которые используются в автомобильном транспорте и на заправочных станциях.

Что касается ограничений на агропродукцию, то имеющаяся ситуация выглядит так, что украинский экспорт в Польшу превышает импорт из Польши, с украинской стороны сумма составляет примерно 1,2 – 1,3 миллиона долларов, тогда как с польской – только 700 – 800 тысяч долларов.

Это заставляет экспертов призывать к осторожности в решении текущих торговых и пограничных вопросов между Украиной и Польшей, чтобы сохранить и развить взаимовыгодные экономические связи.