Теряет миллиарды долларов: кто в Европе платит самую высокую цену за блокаду Ормуза
- Италия пострадала больше всего от блокады Ормузского пролива, импортируя товары на 9,8 миллиардов долларов ежегодно.
- Катар, поставщик газа и пропана для Италии, вынужден был остановить завод из-за атаки иранских дронов.
Блокада Ормузского пролива из-за войны на Ближнем Востоке сейчас больно ощущается по всему миру. Однако ее последствия для разных европейских стран значительно отличаются.
Кто страдает больше всего в ЕС?
Исследование Венского института цепей поставок и Делфтского университета свидетельствует, что риски от блокады Ормуза сконцентрированы в нескольких странах, пишет Spiegel.
Согласно анализу, Италия в этой ситуации пострадала больше всего в ЕС. Страна ежегодно импортирует товары из заблокированных государств Персидского залива на сумму около 9,8 миллиарда долларов, в частности:
- сжиженный природный газ на 4,4 миллиарда долларов;
- пропан примерно на 3,2 миллиарда долларов ежегодно.
И газ, и пропан Италии поставляет Катар, который в начале марта вынужден был остановить свой крупнейший завод по производству сжиженного газа. Как сообщило Reuters, это произошло после поражения объекта двумя иранскими дронами.
Бельгию также отнесли к странам, сильно пострадавшим из-за блокады Ормуза:
- ежегодно страна импортирует сжиженный газ из Катара на сумму около 5,8 миллиарда долларов – через порт Зебрюгге;
- значительная часть торговли бриллиантами из ОАЭ также проходит через нее – через Антверпен.
Однако наибольшее влияние в Европе, по данным исследования, испытывает Великобритания – в 12,9 миллиардов долларов в год. Из этой суммы около 5,9 миллиардов приходится на импорт катарского газа.
Зато Германия и Франция оказались лучше защищенными благодаря диверсификации. Хотя ФРГ ежегодно и импортирует товары из стран заблокированных Персидского залива на сумму около 5,7 миллиарда долларов.
Экономисты отмечают, что потери европейских стран могут нарастать как снежный ком, если война и блокировка Ормуза затянется.
Экономические последствия блокады Ирана зависят от ее продолжительности. Если она продлится более четырех недель, задержки в глобальных цепях поставок могут нарастать лавинообразно,
– отметил соавтор исследования Штефан Турнер.
Сколько уже заплатил ЕС за войну в Иране?
Только первые 10 дней войны на Ближнем Востоке обошлись ЕС в три миллиарда евро. Такие потери вызваны ростом цен на газ и нефть, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского совета.
По ее словам, за то время цены стремительно выросли:
- цены на газ – на 50%;
- цены на нефть – на 27%.
Поэтому ЕС разрабатывает меры для уменьшения влияния высоких цен на газ на стоимость электроэнергии.
Обратите внимание! Сейчас Брюссель пытается улучшить реализацию двусторонних долгосрочных соглашений между производителями возобновляемой энергетики и государственными органами власти, а также рассматривает государственную помощь и субсидирование или ограничение цены на газ.
Что известно о блокаде Ормузского пролива?
Ормузский пролив остается одним из важнейших транспортных коридоров в мире, ведь именно через него проходят основные объемы поставок сырой нефти, сжиженного природного газа и удобрений. По оценкам, этим маршрутом транспортируется почти пятая часть глобальных объемов нефти и СПГ.
Сейчас ситуация в регионе сложная – пролив фактически почти полностью заблокирован. Иран установил контроль над этим направлением, активно используя беспилотники, а также появляется информация о возможном минировании акватории иранскими силами.
На этом фоне президент США Дональд Трамп призвал страны, которые зависят от поставок энергоресурсов из Персидского залива, присоединиться к защите Ормузского пролива. Впрочем, не все союзники поддержали эту инициативу, в частности, Италия, Испания и Германия уже отказались отправлять свои военные корабли в регион.