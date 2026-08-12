Экономист объяснил, чем для Украины грозят атаки России на порты

В течение последних недель Россия начала наносить удары по гражданским судам, заходящим в украинские порты. Фактически сейчас они полностью заблокированы. Это создает проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, блокада украинских портов – серьезный удар по украинской экономике. От этого страдает экспорт.

Как снять морскую блокаду?

По словам Фурсы, в России тоже есть проблемы с вывозом того же зерна. Соответственно, на мировой рынок не поступает определенное количество сельскохозяйственной продукции. Это неизбежно повлияет на мировые цены. Ко всему этому добавляются неблагоприятные климатические условия, что влияет на урожай в регионах, расположенных близко к океану.

Цены уже вышли на рекордный уровень за последние годы и будут расти. Поэтому есть надежда, что вопрос с блокадой украинских портов удастся решить с помощью Турции и других стран.

У Турции и других стран мира, в том числе и тех, которые входят в орбиту клиентов России, будет большое желание, чтобы эта блокада не продолжалась. У нас она также влияет не только на аграриев, но и на металлургов. Они постоянно производят продукцию и должны ее экспортировать. А когда порты закрылись, это очень сильно на них сказывается,

– подчеркнул Фурса.

Угрожают ли российские атаки украинским портам: смотрите видео 24 Канала