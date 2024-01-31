Блокировка карт пенсионеров: почему так может произойти

В некоторых случаях пенсионерам блокируют карту для пенсионных выплат. Из-за этого человек может не получить свою пенсию.

Почему блокируется счет

Некоторые пенсионеры используют свой пенсионный счет для сохранения сбережений. Однако, как объяснила в эфире телемарафона замглавы Минсоцполитики Дарья Марчак, это ошибочная стратегия, передает 24 Канал.

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Если средства остаются на счете и не используются, ПФУ может решить, что пенсионер не имеет доступа к своим средствам. Речь идет об отсутствии активности на счетах в течение 6 месяцев.

Такое же правило касается тех, кто получает выплаты через "Укрпочту". Считается, что если особа не пользуется пенсией полгода, то она может умереть или же ее персональные данные присвоили себе мошенники. Соответственно ПФУ блокирует счет во избежание выплат, которые не поступают конкретно взятому пенсионеру.

Можно ли возобновить выплаты

Восстановить пенсионные выплаты возможно, для этого нужно обратиться в отделение ПФУ. Более того если блокировка произошло ошибочно пенсионер вернет свои средства.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет но по состоянию на сейчас этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях пока не является актуальным.

Если пенсионер хочет создать накопления лучше всего перечислять средства на отдельно созданный счет. Тогда ПФУ будет видеть активность лица и не осуществит блокировку.