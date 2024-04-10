Блокировка банковских счетов: как восстановить доступ к средствам

10 апреля 2024, 14:00
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Как отмечают юристы, законным основанием для блокировки банками счетов клиентов является наличие невыполненных долговых обязательств по судебному решению. Однако, у граждан остается возможность разблокировки счетов.

Кому могут заблокировать счета

Государственная исполнительная служба выполняет принудительное взыскание задолженности со счетов граждан согласно решениям суда и других компетентных органов. В том числе это предусматривает арест счетов в банке. Более того, этот процесс происходит даже во время войны. Об этом рассказала юрист Анастасия Шаховец.

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Эти основания для блокировки счетов предусмотрены действующим законодательством, и банковские учреждения должны их придерживаться. Но при этом важно обеспечить прозрачность процедуры блокировки и защиту законных прав клиентов,
– рассказала Шаховец.

В то же время заблокировать банковские счета украинцев могут еще и по следующим причинам:

  • если происходят подозрительные финансовые операции, вроде возможного отмывания денег, финансирования терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.
  • по требованию правоохранительных органов, если есть постановление в рамках уголовного дела.
Обратите внимание! Исполнительные службы арестовывают банковские счета должников по закону "Об исполнительном производстве". То есть, если должник проигнорировал решение суда, тогда исполнительная служба блокирует средства лица на счетах в банке, чтобы погасить долги.

Как можно разблокировать счета

Как объясняет юрист, у украинцев есть несколько возможностей для того, чтобы снять арест со своего счета в зависимости от причины, по которой он был заблокирован.

  1. Оплатить долг. Если счет заблокировали по причине долга, тогда нужно лишь погасить задолженность. После этого, исполнительной службе нужно будет предоставить квитанцию об уплате, тогда арест со счета будет снят.
  2. Обжаловать арест в суде. Если есть действительные основания считать, что блокировка счета была неправомерной, то можно обжаловать это подачей иска в суд.
  3. Обратиться в правоохранительные органы. Если заблокировать счет требовали органы досудебного расследования, тогда стоит узнать о причине блокировки. Для этого нужно обратиться в правоохранительные органы и попытаться устранить основания, которые стали причиной ареста счетов.
Автор: Катерина Добровольська