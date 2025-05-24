Арест счетов и не только: украинцам напомнили о последствиях неуплаты за коммунальные услуги

Украинцам напомнили о серьезных последствиях долгов за коммунальные услуги. Что может произойти с должниками и как избежать блокировки счетов, читайте далее.

Почему блокируют счета должников за коммуналку

Из-за ухудшения платежной дисциплины потребителей коммунальные предприятия несут значительные убытки. В связи с этим должникам могут заблокировать банковские счета, сообщил директор аналитически-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко, передает 24 Канал.

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Сейчас закон позволяет взимать долги по упрощенной процедуре через судебный приказ. Для этого коммунальное предприятие обращается в суд, который без участия сторон выдает приказ, а дальше исполнительная служба арестовывает счета должника.

При этом украинцам напомнили, что неуплата за коммунальные услуги разрешается только в случаях, когда жилье разрушено или существенно повреждено в результате боевых действий и непригодно для проживания.

Важно! Александр Сергиенко отметил, что в Киеве около 15–20% потребителей не платят за коммунальные услуги. По его убеждению, это требует более решительного применения принудительных мер.