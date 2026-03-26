Более 30 тысяч семей без света: враг атаковал энергетику Одесской области

В ночь на четверг, 26 марта, российская армия снова нанесла удар по энергосистеме Украины. Враг атаковал энергетические объекты ДТЭК в Одесской области.

Якие последствия атак в Одесской области? Вследствие вражеских атак пострадали 4 объекта компании, рассказали в ДТЭК, На утро части потребителей удалось вернуть свет, однако многие домохозяйства все еще остаются обесточенными: энергетики уже перезаживили 31,5 тысяч семей;

без света остаются еще 33,4 тысяч семей. Разрушения значительные, ремонты потребуют времени,

– предупредили энергетики.