26 марта, 12:16
Более 30 тысяч семей без света: враг атаковал энергетику Одесской области
В ночь на четверг, 26 марта, российская армия снова нанесла удар по энергосистеме Украины. Враг атаковал энергетические объекты ДТЭК в Одесской области.
Какие последствия атак в Одесской области?
Вследствие вражеских атак пострадали 4 объекта компании, рассказали в ДТЭК,
На утро части потребителей удалось вернуть свет, однако многие домохозяйства все еще остаются обесточенными:
- энергетики уже перезаживили 31,5 тысяч семей;
- без света остаются еще 33,4 тысяч семей.
Разрушения значительные, ремонты потребуют времени,
– предупредили энергетики.