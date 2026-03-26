Более 30 тысяч семей без света: враг атаковал энергетику Одесской области
26 марта, 12:16
Более 30 тысяч семей без света: враг атаковал энергетику Одесской области

Ирина Гайдук

В ночь на четверг, 26 марта, российская армия снова нанесла удар по энергосистеме Украины. Враг атаковал энергетические объекты ДТЭК в Одесской области.

Какие последствия атак в Одесской области?

Вследствие вражеских атак пострадали 4 объекта компании, рассказали в ДТЭК,

Смотрите также Россияне готовят операцию против систем водоснабжения, – Зеленский

На утро части потребителей удалось вернуть свет, однако многие домохозяйства все еще остаются обесточенными:

  • энергетики уже перезаживили 31,5 тысяч семей;
  • без света остаются еще 33,4 тысяч семей.

Разрушения значительные, ремонты потребуют времени,
– предупредили энергетики.

 

 