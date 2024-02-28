Из-за поставок голубого топлива: Болгария не отвергла идею судиться с "Газпромом"
Источник:Euractiv Bulgaria
Правительство Болгарии не отказалось от идеи начать судиться с российским "Газпромом". Причиной конфликтов стало прекращение поставок газа через два месяца после начала полномасштабного вторжения.
Болгария будет судиться с "Газпромом"
В Министерстве энергетики Болгарии объяснили, что сейчас правительство страны готовит юридический анализ, чтобы решить, подавать ли арбитражный иск за нанесенный ущерб.
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Например болгарская государственная компания "Булгаргаз" уже успела себе выбрать международную юридическую фирму, которая будет представлять ее в коммерческом арбитраже в сфере поставок нефти, газа и СПГ.Напомним! "Газпром" прекратил поставлять газ в Болгарию и Польшу еще в конце апреля 2022, из-за того что страны не захотели открывать рублевые счета в "Газпромбанке".
Ранее российская компания вернула "Булгаргазу" платеж в долларах, несмотря на то, что контракт между двумя сторонами определял расчеты в этой валюте. Сейчас этот спор является одним из приоритетных для Болгарии.
Целью юридического анализа является определение различных вариантов развития событий по каждому возможному сценарию и определение наилучшей стратегии, которой следует придерживаться для защиты интересов болгарской компании,
– сообщили в "Булгаргазе".
Сейчас подготовка предварительной оценки убытков, нанесенных действиями "Газпрома" для Болгарии, находится в стадии завершения.