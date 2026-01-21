Большинство столицы без света: Зеленский назвал количество домов без электроэнергии
- На 21 января около 4 000 домов в Киеве без тепла, а 60% столицы без электричества.
- Зеленский призвал к дополнительным мерам и ресурсам для решения энергетических проблем.
Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор. Об этом он сообщил в среду, 21 января.
Что рассказал Зеленский о ситуации в энергетике?
Обсуждались регионы, где самая сложная ситуация в энергетике, о чем говорится в социальных сетях президента Украины.
Сейчас наибольшие проблемы наблюдаются:
- в Киеве и области;
- Харькове и области;
- в Сумской области;
- в Чернигове и области,
- на Днепровщине.
Как сообщил Зеленский, по состоянию на утро 21 января около 4 тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла. Более того, 60% столицы – без электричества.
Как свидетельствуют отчеты городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Однако Владимир Зеленский не согласен с этой оценкой. Он считает, что нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов.
Обратите внимание! Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб привлечены по максимуму.
Также Зеленский сделал ряд таких заявлений:
- МВД доложило о развертывании и использовании пунктов поддержки и обогрева, а также о подготовке горячего питания для людей.
- Поддерживается работа базовых станций и мобильной связи.
- Обсудили, что именно необходимо для ускорения ремонтов сетей и подстанций.
- Премьер-министр и министр обороны проверят информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые привлечены к ликвидации последствий ударов и чрезвычайной ситуации.
Интересно! Также был отчет из Запорожья о сроках и деталях привлечения и подготовки дополнительных сил для сбивания дронов.
Напомним, что ранее украинский президент поручил разобраться с отоплением в столице. Об этом говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.
Второе – поручил отдельно разобраться в Киеве с теми домами, которые до сих пор без отопления,
– написал Зеленский.
Он сообщил, что есть расхождения в отчетах на городском и правительственном уровнях даже по количеству таких домов. Поэтому Министерство энергетики и все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям.
Что еще следует знать о ситуации в столице?
- Около 600 тысяч человек в январе уже выехали из Киева. Ситуация с водоснабжением и электроэнергией является критической. Сейчас 5 600 многоквартирных домов остаются без отопления.
- Эксперты считают, что восстановление отопления будет. По их мнению, сроки восстановления будут примерно такими же, как и в предыдущие разы — около недели.