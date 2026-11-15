Зимний бонус к пенсии: кому начислят 1300 гривен

Украинское законодательство предусматривает специальные ежемесячные надбавки для отдельных категорий граждан, вышедших на заслуженный отдых. Однако для зачисления этих средств на банковскую карту необходимо соответствовать ряду строгих критериев.

Кому государство гарантирует финансовый бонус

Речь идет о надбавке в размере 50% от прожиточного минимума, которая предназначена для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Как поясняют специалисты, претендовать на эти деньги могут неработающие пенсионеры, получающие выплаты за выслугу лет, а также граждане с I–III группами инвалидности, о чем пишет Пенсионный фонд.

Важно! Исключение из этого правила составляют только те лица, которые проходили срочную службу.

Как рассчитывается сумма и какие существуют ограничения

Размер этой финансовой поддержки четко привязан к прожиточному минимуму по состоянию на 1 января текущего календарного года. Поскольку в 2026 году этот базовый показатель вырос до 2595 гривен, сумма ежемесячной доплаты для военнослужащих автоматически увеличилась до 1297 гривен.

Главное требование для успешного начисления средств заключается в том, что нетрудоспособный член семьи не должен иметь собственных источников дохода от государства. То есть ему не может начисляться обычная пенсия, социальная помощь для лиц с инвалидностью или выплаты для одиноких матерей.

В случае наличия у гражданина одновременного права на различные виды социальной помощи и на надбавку за нетрудоспособных родных, разрешается оформить только одну из них по собственному усмотрению,

– поясняют в ведомстве.

Что нужно сделать для оформления выплат

Чтобы деньги начали стабильно поступать на счет, необходимо лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. С собой обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие родственные связи, и справку о совместном проживании.

Что еще доступно украинским пенсионерам осенью

Напомним, ранее мы писали, что украинцы также могут рассчитывать на автоматические возрастные надбавки, если их базовая пенсия не превышает 10 340 гривен. В частности, гражданам в возрасте от 70 до 74 лет ежемесячно доплачивают до 300 гривен, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а после 80 лет эта сумма увеличивается до 570 гривен.

Кроме того, многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей, имеют законное право на доплату в размере от 908 гривен.