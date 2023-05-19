Великобритания вводит эмбарго на российские алмазы и медь: сколько Россия потеряет денег
Источник:Sky News
Великобритания запретит ввоз на свою территорию российских алмазов, алюминия, никеля и меди. Также вводятся санкции против 86 граждан и российских компаний.
У России забирают большие прибыли
Как отмечают аналитики, введение эмбарго является частью расширения санкционной политики Британии против России. Объем замораживаемого экспортного рынка алмазов составляет 4 миллиарда долларов.
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Бьют по российскому ВПК
В то же время британское правительство объявило о введении санкций против 86 российских граждан и компаний, связанных с:
- энергетическим;
- металлургическим;
- оборонительным;
- транспортным;
- финансовым секторам страны.
Среди прочих в список попали 9 организаций, связанных с "Росатомом". А кроме того, 5 финансовых учреждений – в частности:
- "Дом. РФ", действующий по поручению правительства России;
- Металлургический инвестиционный банк, поддерживающий российский промышленный экспорт.
Также санкции введены против 20 руководителей оборонного сектора и компаний, поддерживающих военную деятельность России. В частности:
- директора "Концерна Калашникова", производящего 95% всего огнестрельного оружия в России;
- АО "БМЗ", производящее противопехотные и противотанковые мины;
- АО "Мотовилихинское" – производит гаубицы.
Удар по российским алмазам
Британия не стала первой страной, решившей запретить экспорт алмазов из России. Ранее это сделали США – введя санкции против алмазного гиганта "Алроса" еще в апреле 2022 года. Также Штаты запретили импорт российских алмазов.
Кроме того, ввести санкции против российских алмазов намерены и страны G7. А Бельгия, ранее блокировавшая введение соответствующих ограничений в ЕС, изменила свое решение. Что, вероятно, приведет к включению этих камней в санкционный список союза.
Мы хотим вытеснить российские алмазы с западных рынков,
– заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.