Великобритания вводит эмбарго на российские алмазы и медь: сколько Россия потеряет денег

19 мая 2023, 10:36
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Источник:

Sky News

Великобритания запретит ввоз на свою территорию российских алмазов, алюминия, никеля и меди. Также вводятся санкции против 86 граждан и российских компаний.

У России забирают большие прибыли

Как отмечают аналитики, введение эмбарго является частью расширения санкционной политики Британии против России. Объем замораживаемого экспортного рынка алмазов составляет 4 миллиарда долларов.

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Бьют по российскому ВПК

 

В то же время британское правительство объявило о введении санкций против 86 российских граждан и компаний, связанных с:

  • энергетическим;
  • металлургическим;
  • оборонительным;
  • транспортным;
  • финансовым секторам страны.

Среди прочих в список попали 9 организаций, связанных с "Росатомом". А кроме того, 5 финансовых учреждений – в частности:

  • "Дом. РФ", действующий по поручению правительства России;
  • Металлургический инвестиционный банк, поддерживающий российский  промышленный экспорт.

Также санкции введены против 20 руководителей оборонного сектора и компаний, поддерживающих военную деятельность России. В частности:

  • директора "Концерна Калашникова", производящего 95% всего огнестрельного оружия в России;
  • АО "БМЗ", производящее противопехотные и противотанковые мины;
  • АО "Мотовилихинское" – производит гаубицы.

Удар по российским алмазам

Британия не стала первой страной, решившей запретить экспорт алмазов из России. Ранее это сделали США – введя санкции против алмазного гиганта "Алроса" еще в апреле 2022 года. Также Штаты запретили импорт российских алмазов.

Кроме того, ввести санкции против российских алмазов намерены и страны G7. А Бельгия, ранее блокировавшая введение соответствующих ограничений в ЕС, изменила свое решение. Что, вероятно, приведет к включению этих камней в санкционный список союза.

Мы хотим вытеснить российские алмазы с западных рынков,
– заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

Автор: Роман Костюченко