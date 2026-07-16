Путин получил передышку: почему ЕС в третий раз не смог договориться о новых санкциях

Страны Европейского Союза уже третий день подряд не могут согласовать 21-й пакет санкций против России. Из-за отсутствия консенсуса Брюссель был вынужден временно продлить действие действующего ограничения на цену российской нефти.

Почему ЕС отложил принятие нового пакета санкций

Послы стран ЕС не смогли достичь компромисса по новому пакету санкций против России, сообщает Politico. В связи с этим дальнейшие переговоры перенесли на 22 июля, а действующее ограничение цены на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель решили временно оставить в силе еще на неделю.

В то же время президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых жестких санкциях против России. Ранее эту инициативу активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Если новое решение не будет принято в ближайшее время, ценовой потолок может автоматически повыситься из-за подорожания нефти на мировом рынке, вызванного конфликтом вокруг Ирана. Это потенциально позволит России получать более высокие доходы от экспорта нефти.

Несмотря на задержку, у Еврокомиссии есть определенный запас времени, ведь даже после пересмотра новый механизм начнет действовать только с 1 августа.

Какие страны заблокировали решение и что входит в новый пакет

Одной из главных причин задержки стали разногласия между отдельными странами-членами ЕС. Австрия добивается решения вопроса о компенсации для Raiffeisen Bank после экспроприации его активов в России. По данным источников, стороны уже приблизились к компромиссу, однако окончательного решения пока нет.

В то же время Греция выразила оговорки относительно ранее согласованных ограничений на торговлю российским сжиженным природным газом. Именно эти споры не позволили ЕС утвердить санкционный пакет.

Несмотря на трудности, новый пакет считается одним из самых жестких. Он предусматривает введение санкций против 250 физических и юридических лиц, а также новые ограничения в отношении банков и судов, которые могут быть причастны к обходу нефтяных санкций и перевозке российской нефти.

Однако ЕС уже принял новый пакет персональных санкций против лиц, которых считает причастными к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В санкционный список вошли 15 россиян.