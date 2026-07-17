ЕС готов смягчить основной закон о климате: что изменится для бизнеса

Европейская комиссия готовит одну из самых резонансных климатических реформ последних лет. Брюссель предлагает ослабить правила торговли квотами на выбросы, чтобы поддержать промышленность, однако это может поставить под угрозу достижение климатических целей ЕС.

Еврокомиссия намерена изменить правила торговли квотами на выбросы

Европейская комиссия представит масштабный пересмотр Системы торговли выбросами (ETS) – главного инструмента ЕС в борьбе с изменением климата, сообщает Politico. Предлагаемые изменения предусматривают смягчение действующих правил, что позволит энергоемким отраслям промышленности дольше выбрасывать больше парниковых газов.

Система ETS работает уже более 20 лет и обязывает предприятия покупать квоты на каждую тонну выбросов углекислого газа. Именно благодаря этому механизму выбросы электростанций и промышленных предприятий за это время сократились примерно вдвое.

Впрочем, в Еврокомиссии все чаще отмечают, почему европейский бизнес теряет конкурентоспособность из-за высоких затрат на декарбонизацию. В частности, генеральный директор немецкого химического концерна BASF Маркус Камиет заявил, что без изменений в ETS "инвестиции покинут Европу раньше, чем выбросы".

Одной из ключевых нововведений может стать перенос срока фактического достижения нулевых выбросов для отраслей, охватываемых ETS, с 2039 года на начало 2040-х годов. Кроме того, Еврокомиссия рассматривает возможность снижения темпов ежегодного сокращения допустимых выбросов.

Вокруг реформы развернулась борьба между странами ЕС

Предложенные изменения уже вызвали острые споры среди государств-членов ЕС и политических групп Европарламента. Часть стран, в том числе Польша и Италия, выступает за существенное ослабление ETS, аргументируя это необходимостью поддержать европейскую промышленность на фоне высоких цен на энергоносители, американских пошлин и геополитической нестабильности.

В то же время Испания, Швеция, Нидерланды и ряд других государств призывают не ослаблять систему, подчеркивая, что именно ETS является основой климатической политики Евросоюза и необходимым условием достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Дальнейшая судьба реформы будет зависеть от переговоров между Европейским парламентом и Советом ЕС. Эксперты прогнозируют, что дискуссия станет одной из самых острых в Брюсселе в этом году, ведь политикам придется искать баланс между экологическими амбициями и экономическими интересами европейской промышленности.

Между тем промышленность Германии начала постепенно восстанавливаться после спада, вызванного войной в Иране. Заказы в мае выросли больше, чем ожидалось, благодаря большим контрактам.