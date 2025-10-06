Российская "Передовая Текстильница" не смогла поставить крупную партию спецткани для бронежилетов, поэтому предприятие оштрафовали. Все из-за того, что у фабрики не хватило специальных нитей.

Почему на производстве в России возникли проблемы?

Предприятие "Передовая Текстильщица" оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Mashnews.

Научно-производственная фирма "Техинком", специализирующаяся на пошиве бронежилетов, намеревалась получить с "Передовой Текстильницы" 400 тысяч спецтехники. Однако фабрика отказалась от контракта из-за отсутствия арамидных нитей.

Впоследствии "Передовую Текстильницу" оштрафовали за это. На фабрике считали это несправедливым, но 22 сентября Арбитражный суд Москвы принял решение, что предприятие наказали законно.

В суде представители компании "Передовая Текстильщица" заявили, что для производства нужна арамидная нить "Руслан", которую в России якобы изготавливает только предприятие "Каменскволокно" из Каменск-Шахтинска.

Почему "Каменскволокно" не предоставило арамидные нити?

"Каменскволокно" остается ключевым производителем арамидного волокна в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую Ассоциацию государственных научных центров "Наука".

В 2022 году предприятие выпустило 242 тонны продукции, тогда как ближайшие конкуренты – только по 4 тонны.

В целом мощности завода позволяют производить до 350 тонн волокна в год, однако после 2022 года импорт арамидных материалов из стран ЕС практически остановился. Зато Россия закупает сырье только у так называемых "дружественных" государств.

Однако эта компания отказалась поставлять необходимый объем сырья из-за "технических ограничений". Несмотря на это, фабрика не предоставила доказательств, что выполнение заказа было невозможным.

Аргументы, что завод не имеет монопольного положения на рынке, не приняли.

