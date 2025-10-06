В России может не хватить бронежилетов: почему на производстве возникли проблемы
- Российская фабрика "Передовая Текстильница" отказалась от контракта на поставку спецткани для бронежилетов из-за отсутствия арамидных нитей, что привело к штрафу.
- Проблемы с поставкой арамидных нитей возникли из-за отказа "Каменскволокно" поставлять необходимый объем сырья, аргументируя это техническими ограничениями. Импорт арамидных материалов из стран ЕС практически остановился из-за санкций Запада.
Российская "Передовая Текстильница" не смогла поставить крупную партию спецткани для бронежилетов, поэтому предприятие оштрафовали. Все из-за того, что у фабрики не хватило специальных нитей.
Почему на производстве в России возникли проблемы?
Предприятие "Передовая Текстильщица" оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Mashnews.
Научно-производственная фирма "Техинком", специализирующаяся на пошиве бронежилетов, намеревалась получить с "Передовой Текстильницы" 400 тысяч спецтехники. Однако фабрика отказалась от контракта из-за отсутствия арамидных нитей.
Впоследствии "Передовую Текстильницу" оштрафовали за это. На фабрике считали это несправедливым, но 22 сентября Арбитражный суд Москвы принял решение, что предприятие наказали законно.
В суде представители компании "Передовая Текстильщица" заявили, что для производства нужна арамидная нить "Руслан", которую в России якобы изготавливает только предприятие "Каменскволокно" из Каменск-Шахтинска.
Почему "Каменскволокно" не предоставило арамидные нити?
"Каменскволокно" остается ключевым производителем арамидного волокна в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую Ассоциацию государственных научных центров "Наука".
В 2022 году предприятие выпустило 242 тонны продукции, тогда как ближайшие конкуренты – только по 4 тонны.
В целом мощности завода позволяют производить до 350 тонн волокна в год, однако после 2022 года импорт арамидных материалов из стран ЕС практически остановился. Зато Россия закупает сырье только у так называемых "дружественных" государств.
Однако эта компания отказалась поставлять необходимый объем сырья из-за "технических ограничений". Несмотря на это, фабрика не предоставила доказательств, что выполнение заказа было невозможным.
Аргументы, что завод не имеет монопольного положения на рынке, не приняли.
Какие проблемы есть в отраслях России?
Угольную отрасль России стремительно "затягивает" кризис, с ожидаемыми убытками более 300 миллиардов рублей в 2025 году. Кризис вызван снижением экспорта, санкциями и низкими мировыми ценами на энергетический уголь.
Российская целлюлозно-бумажная промышленность также испытывает глубокий кризис, растут долги и судебные иски, заводы в России задерживают зарплату. Крупнейший лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 миллиардов рублей, несмотря на рост выручки, а "ФК Жешарт" получил убыток в 1,1 миллиардов рублей.
В общем есть большие проблемы в промышленности, активность заводов в России резко сократилась. Индекс деловой активности в производственном секторе России упал до 47,0 в июле, указывая на существенное снижение активности.