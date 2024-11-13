Как остановка бронирования повлияет на экономику и инвесторов

Остановка бронирования может негативно повлиять на экономику из-за снижения уровня производства. Также это плохо для инвесторов и партнеров, которые планировали вкладывать средства в промышленность.

Отмена бронирования

Из-за аудита предприятий, которые были признаны критически важными, бронирование работников замедлилось. Эта проблема приобрела системный характер, передает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

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Остановка бронирования стала шоком для легальной части экономики, поскольку все произошло неожиданно и без какой-либо внятной коммуникации с бизнесом. Бизнес чрезвычайно обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность. Кроме деструктивного влияния на бизнес внутри страны, данная ситуация создает негативные сигналы для наших международных партнеров, инвесторов и заказчиков,

– объяснили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Опрошенные представители бизнеса имеют предложения, которые помогут экономике избежать коллапса.

Среди предложений бизнеса – восстановление бронирования на уровне министерств, что позволит избежать негативного влияния при определении предприятий критически важными через ОВА, увеличить квоту бронирования, и ввести автоматическое бронирование на 3 месяца для сотрудников, которых приняли на работу. Кроме того, бизнес предлагает усиливать мобилизацию в первую очередь за счет нелегального сектора экономики, а не видеть единственным ресурсом работников, работающих в промышленности, считают в Федерации работодателей Украины,

– добавили в медиа.

8 октября Правительство объявило о проведении аудита критериев определения компаний как критически важных для экономики, что привело к значительному сбою в процессе бронирования. Этот шаг вызвал широкие протесты со стороны различных бизнес-ассоциаций. В ответ на негативную реакцию правительство впоследствии выпустило протокол, позволяющий перебронировать работников, которые имели статус критически важных до 31 мая.