Угроза для предприятий: чем опасна остановка бронирования

Прекращение бронирования работников может угрожать обороноспособности страны. Это связано с остановкой промышленных и аграрных предприятий, которые платят большие налоги в бюджет.

Чем опасна остановка бронирования

Глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур рассказал о рисках запрета на бронирование критически важных работников.

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Бизнес – не враги власти. Это партнеры и патриоты, которые работают на победу, так, как и большинство сегодня в Украине. Мы помогаем и фронту, и платим налоги – ведь налоги это единственный источник содержания наших потребностей на оборону страны. И мы должны это сохранить,

– сказал он.

Запрет на бронирование критически важных работников может грозить остановками многих предприятий.

Конечно, есть целый ряд людей, которые действительно до сих пор не нашли свое место в формуле "или работай, или воюй". Но они точно не работают на предприятиях, где все устроены официально и платят налоги. Остановка бронирования – это ситуация, когда представитель ТЦК будет определять, кого мобилизовать на таких предприятиях. И это может поставить под угрозу работу производства. Он этого не будет точно пользы ни государству, ни фронту, ни тем, кто принимал решение,

– добавил Качур.

Он отметил, что систему бронирования можно усовершенствовать при этом избежав пауз в процессе бронирования. Главное избежать махинаций в признании предприятий критически важными.

Возможно, решение об остановке бронирования было ошибкой, их допускают все. Но сейчас эту ошибку надо решить: продолжить практику действия 76-го постановления, и параллельно - делать проверки и критериев, и признанных критически важных, и бронирования. Мы такие действия поддерживаем – потому что мы первые заинтересованы в том, чтобы в вопросах бронирования была честность, и чтобы государственная позиция по обеспечению потребностей фронта и экономики была выполнена,

– пояснил Председатель Ассоциации производителей цемента Украины.

Европейская бизнес ассоциация ранее тоже призвала власти вернуть бронирование работников, чтобы избежать кризиса в бизнесе.