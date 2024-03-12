Кредитный рейтинг Украины снизился, но это еще не означает приближение дефолта

Рейтинговое агентство S&P решило снизить кредитный рейтинг Украины и предостерегает о возможности объявления выборочного дефолта. Агентство отметило, что есть риск невыполнения Украиной своих внешних обязательств, хотя это не означает непосредственного прогноза дефолта или его наступления.

Что означает рейтинг S&P

Вместо этого, S&P указывает на планы Украины осуществить третий за последнее десятилетие раунд реструктуризации внешнего государственного долга. Это позволит отсрочить выплаты на сумму 4,5 миллиарда долларов в этом году, учитывая, что финансовый дефицит страны из-за военных действий значительно выше.

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Правительству на нужды Украины в этом году не хватает более чем 36 миллиардов долларов.

Руководитель аналитического отдела IK Concorde Capital Александр Паращий объясняет, что "выборочный дефолт" означает, что ожидаются условия реструктуризации, которые будут менее выгодны для кредиторов, но выгоднее для Украины.

Согласно внутренним положениям агентства, более выгодная для Украины реструктуризация классифицируется как стрессовая для кредиторов, поэтому она автоматически заставит S&P присвоить Украине на некоторое время (на день или на неделю) рейтинг SD,

- говорит аналитик.

S&P прогнозирует, что Украина, вероятно, реструктуризирует свой внешний долг на условиях, которые будут выгодны для страны в течение следующих четырех месяцев. Этот шаг рассматривается не как предательство, а как стратегический успех.

Предательством было бы, если бы в разгар российской агрессии против Украины, в S&P ожидали, что Украина проведет реструктуризацию на выгодных для кредиторов условиях. Вот в таком случае они бы не снизили рейтинг и не ожидали дальнейшее снижение рейтинга Украины до SD,

- добавляет Александр Паращий.

Соответственно, эксперт призывает не воспринимать высказывания S&P вне контекста.