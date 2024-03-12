Що означає рейтинг S&P

Замість цього, S&P вказує на плани України здійснити третій за останнє десятиліття раунд реструктуризації зовнішнього державного боргу. Це дозволить відтермінувати виплати на суму 4,5 мільярда доларів цього року, враховуючи, що фінансовий дефіцит країни через військові дії значно вищий.

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Уряду на потреби України в цьому році не вистачає більш ніж 36 мільярдів доларів.

Керівник аналітичного відділу IK Concorde Capital Олександр Паращій пояснює, що "вибірковий дефолт" означає, що очікуються умови реструктуризації, які будуть менш вигідні для кредиторів, але вигідніші для України.

Згідно із внутрішніми положеннями агентства, вигідніша для України реструктуризація класифікується як стресова для кредиторів, тож вона автоматично змусить S&P присвоїти Україні на деякий час (на день чи на тиждень) рейтинг SD,

— каже аналітик.

S&P прогнозує, що Україна, імовірно, реструктуризує свій зовнішній борг на умовах, які будуть вигідні для країни протягом наступних чотирьох місяців. Цей крок розглядається не як зрада, а як стратегічний успіх.

Зрадою було б, якби у розпал російської агресії проти України, в S&P очікували, що Україна проведе реструктуризацію на вигідних для кредиторів умовах. От в такому випадку вони б не знизили рейтинг та не очікували подальше зниження рейтингу України до SD,

— додає Олександр Паращій.

Відповідно, експерт закликає не сприймати висловлювання S&P поза контекстом.