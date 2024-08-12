Рост курса доллара: что происходит на валютном рынке в середине августа

Ситуация на валютном рынке в течение прошлой недели оставалась очень спокойной. В первой ее половине на фоне ослабления спроса и увеличения предложения валюты со стороны экспортеров гривна уверенно укреплялась.

Как изменится курс доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе торговые сессии вторника и среды на межбанке закрывались ниже отметки 41 гривны за доллар. Этот уровень, как и ожидалось, одинаково устраивал как экспортеров, так и импортеров, поэтому котировки в основном стремились к нему.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Лишь в пятницу произошла небольшая коррекция и котировки в конце сессии выросли до 41,14 – 41,17 гривны за доллар.

Банкир уточняет, что спрос на валюту на наличном рынке хоть и немного ослаб, оставался довольно высоким. В результате большую часть недели стоимость долларов здесь была до 30 копеек выше котировок на межбанке.

Однако очень ограниченные курсовые колебания ближе к завершению недели повлияли и на этот сегмент валютного рынка. Поэтому наличный курс стабилизировался в пределах коридора 41,30 – 41,40 гривны за доллар.

На этой неделе я ожидаю разнонаправленное курсовое движение как в безналичном, так и в наличном сегментах. По моему мнению, в течение этой недели наличный курс доллара будет находиться в коридоре 41,20 – 41,80 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

Золотько уточняет, что в начале этой недели участники рынка попытаются закрепить тренд на рост стоимости доллара. Но потенциал для этого, с точки зрения потенциального спроса, пока ограничен.