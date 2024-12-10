Доллар более 42: как изменилась ситуация на валютном рынке с начала декабря
Начало прошлой недели отметилось довольно динамичными подорожаниями доллара в безналичном сегменте. Тренд на рост курса, который был зафиксирован на позапрошлой неделе, а также переходная дата стимулировали ощутимый рост спроса на иностранную валюту.
Что происходило на валютном рынке
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу уточнила, что на прошлой неделе в первые два дня торгов котировки порой достигали отметки 41,75 гривны за доллар.
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Наличный рынок отреагировал на эти тенденции неожиданно спокойно. Отдельные участники рынка пытались поднять стоимость американской валюты выше уровня 42 гривны за доллар, однако в целом курс в этом сегменте рынка оставался почти непоколебимо стабильным: доллар в начале недели предлагали в рамках узкого диапазона 41,80 – 41,85 гривны за доллар.
По мнению Золотько, поддержку гривне здесь оказал сугубо календарный фактор – украинцам сейчас нужно больше свободной гривневой ликвидности для подготовки к праздникам, приобретения подарков и тому подобное. Уже во второй половине недели спрос на безналичном рынке начал утихать, зато увеличилось предложение иностранной валюты.
Уже в среду гривна отыграла у доллара 5 копеек, в четверг – еще 11, а в пятницу – 12 копеек. Поэтому последние торги на прошлой неделе на межбанке закрывались котировками на уровне 41,40 гривны за доллар,
– отмечает Золотько.
Обратите внимание! Общий объем интервенций НБУ по сравнению с позапрошлой неделей вырос на 77 миллионов долларов до 785,5 миллиона долларов. На прошлой неделе регулятор даже выходил на рынок с покупкой избыточного валютного предложения – приобрел в резервы 0,13 миллиона долларов
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Важным фактором влияния на этой неделе будет заседание комитета по монетарной политике НБУ. Скорее всего, несмотря на значительное ускорение инфляции в последние месяцы, регулятор оставит ставку на текущем уровне.
В наличном сегменте, по моему мнению, стоимость доллара в ближайшие дни будет колебаться в пределах диапазона 41,60 – 42 гривен за доллар,
– отмечает банкир.
Заметьте! Золотько говорит, что нельзя однозначно исключать и сценарий повышения ставки, при котором гривна получит важную поддержку.