Вырастет ли доллар до 43 накануне Нового года

В течение всей прошлой недели на валютном рынке сохранялось повышенное давление на гривну. Особенно значительным оно было в понедельник и вторник.

Что происходило с валютным рынком

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что поскольку в среду в США был рождественский выходной, а Европа отдыхала еще и в четверг, украинский бизнес пытался провести все необходимые оплаты по внешнеэкономическим контрактам до Рождества.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это вызвало что-то вроде "вакуума" спроса в среду и привело к небольшому укреплению гривны в следующие два дня. Минимальные котировки на межбанке фиксировались в начале торгов четверга, когда стоимость доллара опускалась в диапазон 41,80 – 41,82 гривен за доллар

Как отмечает Золотько, в конце недели на фоне дополнительного спроса со стороны населения, которое начало получать зарплаты, доллар на межбанке снова начал дорожать и торги пятницы закрывались котировками на уровне 41,96 гривны за доллар

В четверг, на фоне снижения стоимости доллара в безналичном сегменте, курс в кассах обменных пунктов опускался до уровней 42,2 – 42,3 гривны за доллар. Но большую часть недели наличную валюту предлагали в пределах 41,30 – 41,41 40 гривны за доллар,

– уточняет банкир.

Обратите внимание! В течение прошлой недели Национальный банк осуществил рекордные с начала полномасштабной войны 1,626 миллиарда долларов валютных интервенций, покрывая дефицит предложения валюты на рынке.

Каким будет курс в начале января

В начале этой недели Золотько ожидает сохранения повышенного спроса на валюту. В том числе и со стороны украинцев, которые будут конвертировать зарплаты и другие выплаты в конце года в доллары и евро.

По моему мнению, торги на межбанке будут проходить в течение недели вблизи отметки 42 гривны за доллар. При этом наличную валюту украинцам будут предлагать в пределах 42 – 42,60 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

Заметьте! По словам Золотько, валютные торги на межбанке будут проходить по обычному календарному графику. Однако из-за выходного в США и Европе 1 января следует ожидать ограниченный спрос на межбанке в переходные даты.