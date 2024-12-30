Що відбувалося з валютним ринком

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що оскільки в середу в США був різдвяний вихідний, а Європа відпочивала ще й в четвер, український бізнес намагався провести усі необхідні оплати по зовнішньоекономічним контрактам до Різдва.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це викликало щось на кшталт "вакууму" попиту у середу та призвело до невеличкого зміцнення гривні в наступні два дні. Мінімальні котирування на міжбанку фіксувалися на початку торгів четверга, коли вартість долару опускалася в діапазон 41,80 – 41,82 гривень за долар

Як зазначає Золотько, наприкінці тижня на фоні додаткового попиту з боку населення, яке почало отримувати зарплати, долар на міжбанку знову почав дорожчати й торги п’ятниці закривалися котируваннями на рівні 41,96 гривні за долар

В четвер, на фоні зниження вартості долара у безготівковому сегменті, курс у касах обмінних пунктів опускався до рівнів 42,2 – 42,3 гривні за долар. Але більшу частину тижня готівкову валюту пропонували в межах 41,30 – 41,40 гривні за долар,

– уточнює банкірка.

Зверніть увагу! Протягом минулого тижня Національний банк здійснив рекордні від початку повномасштабної війни 1,626 мільярда доларів валютних інтервенцій, покриваючи дефіцит пропозиції валюти на ринку.

Яким буде курс на початку січня

На початку цього тижня Золотько очікує на збереження підвищеного попиту на валюту. В тому числі і з боку українців, які конвертуватимуть зарплати та інші виплати наприкінці року у долари та євро.

На мою думку, торги на міжбанку відбуватимуться протягом тижня поблизу позначки 42 гривні за долар. При цьому готівкову валюту українцям пропонуватимуть в межах 42 – 42,60 гривні за долар,

– наголошує Золотько.

Зауважте! За словами Золотько, валютні торги на міжбанку відбуватимуться за звичайним календарним графіком. Проте через вихідний в США та Європі 1 січня слід чекати на обмежений попит на міжбанку у перехідні дати.