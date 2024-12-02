В 2025 году Украина ежемесячно будет получать помощь от ЕС

Европейский союз объявил о намерении продолжать поддержку Украины в 2025 году. Речь идет как о гуманитарной, экономической так и военной поддержке.

Как ЕС будет поддерживать Украину

До конца 2024 года ЕС должен выделить Украине 4,2 миллиарда евро. Эти средства используют для поддержки украинского бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Антониу Кошта Президент Европейского совета В дополнение к этому начиная со следующего месяца мы будем предоставлять еще целый год каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи. Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов, и они также могут быть использованы для военных целей.

Кошта также отметил, что ЕС будет продолжать давление на экономику России.

Обратите внимание! Кошта рассказал Евросоюз уже работает над 15-м пакетом санкций против России.