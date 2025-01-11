Ситуация может быть напряжённой: вырастет ли евро до 45 гривен на следующей неделе

На следующей неделе на валютном рынке может быть определенное напряжение, но ситуация не станет критической. Какой будет курс евро на следующей неделе и достигнет ли он 45 гривен, читайте дальше.

Сколько будет стоить евро на следующей неделе

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что несмотря на несколько напряженную ситуацию на валютном рынке, курсовые колебания евро будут достаточно прогнозируемыми.

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Относительно наличного рынка, то курс в основном будет зависеть от ситуации на межбанке и уровня спроса. Однако, наличный рынок не будет отходить от межбанка более чем на 40 – 50 копеек.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА В течение следующей недели ситуация на валютном рынке может быть во многом напряженной, однако далеко не критической. Напряжение будет проявляться прежде всего в инфляции, в ряде малопрогнозируемых факторов (состояние энергосистемы, последствия военной агрессии и т.д.), которые в свою очередь могут давить на спрос.

Таким образом, коридоры валютных колебаний евро на следующую неделю будут составлять 43,5 – 45 гривен за евро на межбанке и 45 – 47,5 гривен за евро на наличном рынке.

Таким образом, общие характеристики евро на следующей неделе будут: