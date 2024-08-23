Индексация пенсий: состоится ли перерасчет выплат до конца 2024 года
23 августа 2024, 16:39Читати новину українською
Источник:ПФУ
В марте происходила индексация пенсионных выплат. В результате чего пенсии значительной части украинцев выросли.
Вырастут ли пенсии украинцев в этом году
Новых индексаций и перерасчетов пенсии в этом году не планируется. Однако, выплаты части пенсионеров все же вырастут.
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Увеличению пенсий будет способствовать начисление специальных надбавок. В частности, возрастной доплаты.
Размер надбавки по возрасту сейчас такой:
- лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату 300 гривен;
- пенсионеры от 75 до 79 лет включительно получают уже 456 гривен;
- граждане старше 80 лет имеют надбавку по возрасту 570 гривен.
Условиями для получения надбавки по возрасту является то, что:
- пенсионер достиг возраста 70 лет;
- его пенсия менее 10 340,35 гривен;
- лицо получает пенсионную выплату по возрасту.
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