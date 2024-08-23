Индексация пенсий: состоится ли перерасчет выплат до конца 2024 года

В марте происходила индексация пенсионных выплат. В результате чего пенсии значительной части украинцев выросли.

Вырастут ли пенсии украинцев в этом году

Новых индексаций и перерасчетов пенсии в этом году не планируется. Однако, выплаты части пенсионеров все же вырастут.

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Увеличению пенсий будет способствовать начисление специальных надбавок. В частности, возрастной доплаты.

Размер надбавки по возрасту сейчас такой:

лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату 300 гривен;

могут получить доплату 300 гривен; пенсионеры от 75 до 79 лет включительно получают уже 456 гривен;

получают уже 456 гривен; граждане старше 80 лет имеют надбавку по возрасту 570 гривен.

Условиями для получения надбавки по возрасту является то, что:

пенсионер достиг возраста 70 лет;

его пенсия менее 10 340,35 гривен;

лицо получает пенсионную выплату по возрасту.

Напомним! Чиновница Ирина Верещук рассказала, правда ли, что часть переселенцев может потерять свои выплаты с сентября.