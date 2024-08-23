Чи зростуть пенсії українців цьогоріч

Нових індексацій та перерахунків пенсії цьогоріч не планується. Однак, виплати частини пенсіонерів усе ж зростуть.

Читайте також Податок на автомобіль з 1 вересня зросте: авто тепер буде не по кишені

Збільшенню пенсій сприятиме нарахування спеціальних надбавок. Зокрема, вікової доплати.

Розмір надбавки за віком зараз такий:

особи віком від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;

можуть отримати доплату 300 гривень; пенсіонери від 75 до 79 років включно отримують уже 456 гривень;

отримують уже 456 гривень; громадяни старше 80 років мають надбавку за віком 570 гривень.

Умовами для отримання надбавки за віком є те, що:

пенсіонер досяг віку 70 років;

його пенсія менш як 10 340,35 гривні;

особа отримує пенсійну виплату за віком.

Нагадаємо! Урядовиця Ірина Верещук розповіла, чи правда, що частина переселенців може втратити свої виплати з вересня.