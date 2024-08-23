Чи зростуть пенсії українців цьогоріч
Нових індексацій та перерахунків пенсії цьогоріч не планується. Однак, виплати частини пенсіонерів усе ж зростуть.
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Збільшенню пенсій сприятиме нарахування спеціальних надбавок. Зокрема, вікової доплати.
Розмір надбавки за віком зараз такий:
- особи віком від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;
- пенсіонери від 75 до 79 років включно отримують уже 456 гривень;
- громадяни старше 80 років мають надбавку за віком 570 гривень.
Умовами для отримання надбавки за віком є те, що:
- пенсіонер досяг віку 70 років;
- його пенсія менш як 10 340,35 гривні;
- особа отримує пенсійну виплату за віком.
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