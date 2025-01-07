Будут ли повышать тариф на электроэнергию в 2025 году

В 2024 году тариф на электроэнергию вырос. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Когда может вырасти тариф

Нынешний тариф должен действовать как минимум до мая 2025 года. Нардеп Сергей Нагорняк отмечает, что повышать его опять нет никаких причин, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Сергей Нагорняк Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Потребности поднимать тариф до 6 гривен, или до 6,30 гривен абсолютно нет никакой в этом году.

По словам Нагорняка, нынешнего тарифа достаточно для покрытия расходов. Нардеп говорит, что такая цена на электроэнергию должна действовать хотя бы до конца этого года, в идеале – до окончания отопительного сезона с 2025 на 2026 год.

Напомним! Часть украинцев может платить за электроэнергию вдвое меньше.