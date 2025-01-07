Коли може зрости тариф

Теперішній тариф має діяти щонайменше до травня 2025 року. Нардеп Сергій Нагорняк зауважує, що підвищувати його знову немає жодних причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Сергій Нагорняк Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Потреби підіймати тариф до 6 гривен, або до 6,30 гривень абсолютно немає жодної в цьому році.

За словами Нагорняка, теперішнього тарифу достатньо для покриття витрат. Нардеп каже, що така ціна на електроенергію має діяти хоча б до кінця цього року, в ідеалі – до закінчення опалювального сезону з 2025 на 2026 рік.

Нагадаємо! Частина українців може платити за електроенергію вдвічі менше.