Если доллар станет "слабым": что будет происходить на рынке Украины

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Как "слабый" доллар влияет на Украину

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу указал, что сейчас именно евро выступает как компенсатор на украинском рынке.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Заложенный в бюджет курс доллара по 45 гривен компенсируется 47 гривнами за евро.

Шевчишин отмечает, что сейчас Европа является главным партнером Украины. К тому же договоры проводятся именно в евро.

Эксперт Олег Гетман, в свою очередь, в разговоре с 24 Каналом указывает на планы НБУ изменить курсообразующую валюту в Украине. Речь идет о том, что на место доллара "встанет" евро.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Это произойдет в течение 3 – 5 лет, потому что Украина направляется в Евросоюз, поэтому нашей основной валютой будет евро и ее объемы увеличиваются в нашей внешней торговле.

Обратите внимание! По словам Гетмана, в таком случае, доллар может считаться по кросс-курсу. То есть, через евро.