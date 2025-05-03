Если доллар станет "слабым": что будет происходить на рынке Украины
- Тарифы Трампа могут влиять на курс доллара.
- Евро может стать основной валютой для курсообразования в Украине вместо доллара.
Политика Трампа сильно отобразилась на курсе доллара. Вероятно, тарифы станут весомым фактором, который будет влиять на американскую валюту и в дальнейшем.
Как "слабый" доллар влияет на Украину
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу указал, что сейчас именно евро выступает как компенсатор на украинском рынке.
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Заложенный в бюджет курс доллара по 45 гривен компенсируется 47 гривнами за евро.
Шевчишин отмечает, что сейчас Европа является главным партнером Украины. К тому же договоры проводятся именно в евро.
Эксперт Олег Гетман, в свою очередь, в разговоре с 24 Каналом указывает на планы НБУ изменить курсообразующую валюту в Украине. Речь идет о том, что на место доллара "встанет" евро.
Это произойдет в течение 3 – 5 лет, потому что Украина направляется в Евросоюз, поэтому нашей основной валютой будет евро и ее объемы увеличиваются в нашей внешней торговле.
Обратите внимание! По словам Гетмана, в таком случае, доллар может считаться по кросс-курсу. То есть, через евро.