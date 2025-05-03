Як "слабкий" долар впливає на Україну

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу вказав, що зараз саме євро виступає як компенсатор на українському ринку.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро.

Шевчишин зауважує, що зараз Європа є головним партнером України. До того ж договори проводяться саме у євро.

Експерт Олег Гетман, своєю чергою, в розмові з 24 Каналом вказує на плани НБУ змінити курсоутворюючу валюту в Україні. Йдеться про те, що на місце долара "встане" євро.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Це відбудеться протягом 3 – 5 років, бо Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі.

Зверніть увагу! За словами Гетмана, в такому випадку, долар може рахуватися по кроскурсу. Себто, через євро.