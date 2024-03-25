Что будет с пенсией, когда выехал за границу: пенсионерам стоит знать определенные нюансы

Начисление пенсионерам выплат будет зависеть от того, на какой период времени украинцы покинули страну, а также каким образом они получали средства. Если это происходило через отделение "Укрпочты" или же почтальоном, тогда стоит кое-что помнить.

Будет ли получать пенсионер выплаты за границей

Многие пожилые люди с началом полномасштабного вторжения уехали за границу. Таким образом, если поездка состоялась лишь на определенный период времени, пенсию будут продолжать начислять на прежние банковские счета лица.

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Другое дело, если средства получались через "Укрпочту" или почтальона. В таком случае выплаты пенсионеру прекратят, а счет заблокируют. Тогда лицу придется обращаться лично в Пенсионный фонд для восстановления выплат.

Как можно почтовые переводы перевести на банковские:

Для этого понадобятся электронная копия паспорта гражданина Украины,

А также идентификационный код (ИНН) и банковская карта с копиями полных реквизитов к ней (IBAN).

Что нужно для изменения карты на получение пенсии

Реквизиты оплаты можно изменить следующим способом:

авторизоваться на сайте ПФУ с помощью электронной подписи, Дия.Подпись или Bank ID;

выбрать в меню слева раздел "Пенсионерам";

затем выбрать опцию "Внесение изменений в электронное пенсионное дело";

кликнуть "Заявление на изменение способа выплаты";

после этого придется заполнить поля в форме;

также, добавить сканированные копии документов, которые требуются;

затем, сформировать заявление, подписать его электронной подписью и нажать кнопку "Отправить".

Те лица, имеющие статус беженцев и проживающие за рубежом, имеют возможность отправить заявление о возобновлении выплат по почте.

К заявлению придется приложить следующие документы:

копии паспорта;

документы, подтверждающие получение временной защиты или статус беженца, а также регистрацию места временного проживания, с переводом на необходимый язык;

оригинал документа, который подтверждает, что лицо является живым.

Однако важно помнить, что все документы должны быть заверены или в представительстве Украины в стране пребывания, или нотариусом.