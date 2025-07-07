Какая будет пенсия если имеешь 22 года стажа
- Человек с 22 годами стажа может выйти на пенсию в 63 или 65 лет.
- При зарплате 15 тысяч гривен и выходе на пенсию в 65 лет, пенсия такого лица будет составлять примерно 4 тысячи гривен.
Пенсия рассчитывается с учетом количества приобретенного стажа и дохода. Принимаются во внимание и другие факторы, в частности, возраст лица.
Какого размера будет пенсия при 22 годах стажа
Если лицо приобрело 22 года стажа, оно может выйти на пенсию в 65 и 63 года, сообщает 24 Канал.
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Напомним! В 2025 году, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа.
Для расчета пенсии также нужно учитывать доход лица. Рассмотрим ситуацию, когда зарплата человека составляла – 15 тысяч гривен.
При указанных условиях, если человек пойдет на заслуженный отдых, он будет иметь пенсию ориентировочно – 3,6 тысячи гривен.
Пенсия при зарплате более 10 тысяч и стаже больше 20 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 лет в таком случае выйти на пенсию выгоднее. Ведь при этих условиях, пенсия будет составлять примерно – 4 тысячи гривен.
Какой будет пенсия при зарплате 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Заметьте! Все расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.