Какая будет пенсия если имеешь 22 года стажа

Пенсия рассчитывается с учетом количества приобретенного стажа и дохода. Принимаются во внимание и другие факторы, в частности, возраст лица.

Какого размера будет пенсия при 22 годах стажа

Если лицо приобрело 22 года стажа, оно может выйти на пенсию в 65 и 63 года, сообщает 24 Канал.

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Напомним! В 2025 году, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Для расчета пенсии также нужно учитывать доход лица. Рассмотрим ситуацию, когда зарплата человека составляла – 15 тысяч гривен.

При указанных условиях, если человек пойдет на заслуженный отдых, он будет иметь пенсию ориентировочно – 3,6 тысячи гривен.



Пенсия при зарплате более 10 тысяч и стаже больше 20 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет в таком случае выйти на пенсию выгоднее. Ведь при этих условиях, пенсия будет составлять примерно – 4 тысячи гривен.



Какой будет пенсия при зарплате 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Заметьте! Все расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.