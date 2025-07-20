Зарплаты вырастут не для всех: кому начислят надбавки уже вскоре

В Украине усиливается кадровый дефицит. В то же время не все работодатели готовы повышать зарплаты, чтобы привлечь новых работников.

Кто в Украине получит повышение зарплаты в 2025 году?

По данным Государственной службы занятости, только около 35% украинских работодателей планируют повышать зарплаты в 2025 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование Государственной службы занятости.

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По отраслям больше всего повышений предусматривают в сельском хозяйстве (51,7%), перерабатывающей промышленности (44,2%) и добывающей отрасли (6,7%). В то же время образование (24%), государственное управление (18,2%) и сфера искусства и спорта (17%) почти не ожидают роста зарплат.

Какие профессии нужны на рынке труда Спрос на кадры в 2025 году сосредоточен на таких профессиях: тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер, медсестра, водитель и швея.

Будет ли бизнес повышать зарплаты работникам?

Наибольшее повышение ожидают работники крупных компаний: среди предприятий с более 250 работниками это 45%. В средних (около 50 – 249 работников) и малых (10 – 49) фирмах готовы повышать зарплаты около 35%, а среди микропредприятий (1 – 9 человек) только 30%.

В то же время по регионам лидерами по количеству повышений станут Житомирская, Волынская и Закарпатская области. Меньше всего повышений планируют в Киеве и Херсонской области.