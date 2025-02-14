Неутешительные новости для Кремля: как вырастет уровень инфляции в России

Ключевая ставка в России достигла рекордного уровня. Сейчас она самая высокая, начиная с 2002 года.

Выросла ли инфляция в России

Как сообщают российские СМИ, по состоянию на 10 февраля, годовая инфляция разогналась до 10%

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Для сравнения, по итогам 2024 года годовая инфляция достигла 9,5%. В 2023 году этот показатель был – 7,4%.

Вклад в динамику цен вносит и ослабление рубля, что произошло осенью,

– отмечает Центробанк России.

Прогноз российского Центробанка, относительно инфляции изменился так:

в октябре российский Центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 4,5 – 5,5%, теперь же прогноз изменился до 7 – 8%;

причем, среднегодовая инфляция достигнет 9,1 – 9,8%.

Как изменилась ключевая ставка в России

Ключевая ставка в России достигла рекордного уровня. Сейчас она самая высокая, начиная с 2002 года.

14 февраля Центробанк России принял решение не менять ключевую ставку.

Напомним! Ключевая ставка в России сейчас – 21%.