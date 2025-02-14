Чи зросла інфляція в Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, станом на 10 лютого, річна інфляція розігналася до 10%

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Для порівняння, за підсумками 2024 року річна інфляція сягнула 9,5%. У 2023 році цей показник був – 7,4%.

Внесок у динаміку цін вносить і ослаблення рубля, що відбулося восени,

– зауважує Центробанк Росії.

Прогноз російського Центробанку, відносно інфляції змінився так:

в жовтні російський Центробанк прогнозував інфляцію на рівні 4,5 – 5,5%, тепер же прогноз змінився до 7 – 8%;

при чому, середньорічна інфляція сягатиме 9,1 – 9,8%.

Як змінилась ключова ставка у Росії

Ключова ставка в Росії сягнула рекордного рівня. Зараз вона найвища, починаючи з 2002 року.

14 лютого Центробанк Росії ухвалив рішення не змінювати ключову ставку.

Нагадаємо! Ключова ставка в Росії зараз – 21%.