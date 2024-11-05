Атаки по ядерным объектам: ожидать ли их от России зимой

С 2022 года Россия практически не наносила ударов по ядерным электростанциям Украины. Это при том, что все ядерные объекты Украины давно известны России, ведь они были построены еще во времена Советского Союза.

Может ли Россия атаковать ядерные объекты

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук рассказал 24 Каналу, есть ли смысл ожидать атак по этим объектам зимой.

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Ранее Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил об информации от украинской разведки, согласно которой Кремль готовит удары по критически важным объектам ядерной энергетики.

Речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях, которые являются ключевыми для безопасной работы атомной энергетики.

К слову! Ранее уже возникали ситуации, когда на оккупированной Запорожской АЭС существовали риски для безопасности, и обсуждались возможные негативные сценарии.

Однако эти вопросы были исчерпаны, ведь много раз отмечалось, что уровень защиты АЭС является достаточно высоким. Нанести вред самому объекту, который производит электроэнергию, не так легко, как может казаться.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий С другой стороны, если ракетные удары были осуществлены по самому реактору, то, конечно, произошла бы остановка АЭС даже если бы там были одна или две ракеты. В таком случае все бы зависело от того, какой ущерб нанесен.

Кроме того, существуют объекты, расположенные за пределами АЭС, которые также влияют на способность электростанции стабильно функционировать. Ведь, как известно, электростанция может эффективно работать только при условии наличия потребителей электроэнергии.

Как атаки могут повлиять на ситуацию в энергетике

Эксперт DiXi Group Елена Лапенко отметила, что доля ядерной энергетики в энергетическом балансе ОЭС Украины колеблется в зависимости от ремонтных кампаний на атомных энергоблоках, текущего потребления и темпов восстановления тепловой и гидрогенерации.

В среднем эта доля составляет около 55% (возможны колебания от 50% до 60%). Кроме того, если Россия продолжит наносить удары по угольной и гидрогенерации, доля АЭС может увеличиться.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости, аналитический центр DiXi Group Если доля АЭС достигает 60%, то понятно, что от стабильности работы этого источника энергии мы зависим очень сильно. График выработки атомных энергоблоков, которые эксплуатирует Украина, – ровный, они не пригодны к регулированию (быстрому снижению или увеличению выработки). Поэтому важно, чтобы эти энергоблоки стабильно работали всю зиму.

В пиковые нагрузки – утром или вечером – потребление электроэнергии покрывается другими видами генерации, в частности тепловыми и гидроэлектростанциями, если есть резервы.

Обратите внимание! В случае значительного дефицита вся генерация, включая атомные электростанции (АЭС), работает круглосуточно на максимальных мощностях.