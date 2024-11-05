Чи може Росія атакувати ядерні об'єкти

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук розповів 24 Каналу, чи є сенс очікувати атак по цих об'єктах взимку.

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Раніше Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про інформацію від української розвідки, згідно з якою Кремль готує удари по критично важливих об'єктах ядерної енергетики.

Йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції, які є ключовими для безпечної роботи атомної енергетики.

До слова! Раніше вже виникали ситуації, коли на окупованій Запорізькій АЕС існували ризики для безпеки, і обговорювалися можливі негативні сценарії.

Однак ці питання були вичерпані, адже багато разів зазначалося, що рівень захисту АЕС є достатньо високим. Завдати шкоди самому об'єкту, який виробляє електроенергію, не так легко, як може здаватися.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій З іншого боку, якщо ракетні удари були здійснені по самому реакторові, то, звичайно, відбулася б зупинка АЕС навіть якби там були одна чи дві ракети. У такому випадку все б залежало від того, якої шкоди завдано.

Крім того, існують об'єкти, що розташовані поза межами АЕС, які також впливають на здатність електростанції стабільно функціонувати. Адже, як відомо, електростанція може ефективно працювати лише за умови наявності споживачів електроенергії.

Як атаки можуть вплинути на ситуацію в енергетиці

Експертка DiXi Group Олена Лапенко зазначила, що частка ядерної енергетики в енергетичному балансі ОЕС України коливається залежно від ремонтних кампаній на атомних енергоблоках, поточного споживання та темпів відновлення теплової та гідрогенерації.

У середньому ця частка складає близько 55% (можливі коливання від 50% до 60%). Крім того, якщо Росія продовжить завдавати ударів по вугільній та гідрогенерації, частка АЕС може збільшитися.

Олена Лапенко Генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості, аналітичний центр DiXi Group Якщо частка АЕС сягає 60%, то зрозуміло, що від стабільності роботи цього джерела енергії ми залежимо дуже сильно. Графік виробітку атомних енергоблоків, які експлуатує Україна, – рівний, вони не придатні до регулювання (швидкого зниження або збільшення виробітку). Тому важливо, щоб ці енергоблоки стабільно працювали всю зиму.

У пікові навантаження – вранці або ввечері – споживання електроенергії покривається іншими видами генерації, зокрема тепловими та гідроелектростанціями, якщо є резерви.

Зауважте! У випадку значного дефіциту вся генерація, включно з атомними електростанціями (АЕС), працює цілодобово на максимальних потужностях.